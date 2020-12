MAE a emis o atentionare de calatorie: Marea Britanie, afectata de furtuna ''Bella''

Conform prognozelor meteo, sunt asteptate precipitatii si rafale de vant cu viteze de pana la 112 km/ora.Un cod portocaliu de vant puternic a fost emis pentru Tara Galilor si comitatele aflate pe coasta sudica a Angliei.Autoritatile britanice solicita publicului larg din zonele afectate sa evite calatoriile rutiere, din cauza rafalelor puternice de vant si precipitatiilor care pot duce la caderea stalpilor de inalta tensiune.Totodata, sunt posibile perturbari ale traficului aerian - intarzieri si anulari de zboruri pe aeroporturile din zona afectata, dar si perturbari ale calatoriilor pe cale feroviara, din cauza rafalelor de vant puternice si ploilor torentiale.Informatii suplimentare, oferite de Biroul meteorologic britanic, sunt disponibile la adresa web: https://www.metoffice.gov.uk/.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord: +44 20 7602 7328; +44 20 7602 9833; +44 20 7603 6694; +44 20 7602 5193; +44 20 7603 0572; +44 20 7602 2065; ale Consulatului General la Manchester: +44 (0) 161 236 0478; +44 (0) 161 237 5513; +44 (0) 161 236 9687; +44 (0) 161 236 8995; ale Consulatului General la Edinburgh: +44 (0) 131 524 9491, +44 (0) 131 524 9492, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.Cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefoanele de permanenta ale Ambasadei Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord: + 44 (0) 77 387 16 335; Consulatului General la Manchester: +44 (0) 75 35 604 342; Consulatului General la Edinburgh: +44 (0) 7951 858 445.MAE recomanda consultarea paginilor de Internet http://londra.mae.ro, http://edinburgh.mae.ro, http://manchester.mae.ro, http://www.meteoalarm.eu/, http://www.mae.ro/ si reaminteste ca romanii care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.CITESTE: