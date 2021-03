MAE britanic convoaca o diplomata UE la Londra pentru a da explicatii despre acuzatia de blocare a exporturilor de vaccin

Marea Britanie, care s-a retras anul trecut din UE, a depasit cu mult performantele blocului european in privinta vaccinarii, reusind sa administreze doze pentru peste o treime din populatie. Cele 27 de tari membre ale Uniunii au acuzat companiile farmaceutice ca nu respecta graficul zilnic de livrare. Este vizata si AstraZeneca, detinatoare a unor unitati de productie atat in Regatul Unit, cat si in UE.Bruxellesul sustine ca a permis exportul catre britanici a milioane de doze de vaccin Pfizer, pe care acestia nu il produc. In schimb, a afirmat marti presedintele Consiliului European, Charles Michel, Londra a interzis "direct" exporturile de vaccin produs in Marea Britanie, invocand o clauza din contractul cu AstraZeneca conform careia trebuie sa onoreze cu prioritate comenzile interne.Pozitia Londrei este ca nu aplica o astfel de interdictie, iar succesul campaniei britanice de vaccinare se datoreaza negocierilor cu companiile farmaceutice anul trecut si investitiilor facute din timp in lanturile de aprovizionare.Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri parlamentului ca trebuie sa "corecteze" afirmatia lui Michel, insistand ca guvernul pe care il conduce "nu a blocat exportul nici unei singure doze de vaccin impotriva Covid-19 sau a componentelor vaccinului".Charles Michel si-a nuantat ulterior afirmatia despre o interdictie "directa" de export, aratand ca exista "diferite modalitati de a impune interdictii sau restrictii privind vaccinurile".Un oficial european a afirmat ca UE a permis exportul a opt milioane de doze de vaccin Pfizer de cealalta parte a Canalului Manecii. Manfred Weber , liderul grupului Partidul Popular European, cel mai numeros din Parlamentul European, i-a transmis Ministerului britanic de Externe "sa nu mai dea lectii si sa prezinte datele privind exporturile Marii Britanii".