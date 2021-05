Recomandarea MAE pentru cetatenii romani in contextul situatiei din Israel si Fasia Gaza

In acest context, MAE recomanda cetatenilor romani sa nu calatoreasca in Fasia Gaza , sa evite total calatoriile in Ierusalim (Orasul Vechi si cartierele adiacente) si in regiunile de proximitate cu Fasia Gaza.De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani care se afla deja in Palestina si Statul Israel urmatoarele:* sa se adreseze Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah sau Ambasadei Romaniei la Tel Aviv sa isi anunte prezenta in regiune, comunicand datele de contact;* sa respecte cu strictete recomandarile autoritatilor locale;* sa evite deplasarile in zona de sud a Statului Israel, precum si zonele aglomerate, in care se desfasoara mitinguri, manifestatii publice si alte actiuni de strada;* sa urmareasca mass-media locale pentru a cunoaste si evita zonele cu o situatie de securitate critica.Ministerul Afacerilor Externe, prin Task Force-ul dedicat monitorizarii situatiei din zona, mentine evolutiile din teren in atentia sa prioritara si este pregatit sa acorde asistenta consulara in caz de necesitate.Totodata, MAE recomanda cetatenilor romani din regiune sa manifeste atentie si vigilenta sporite, precum si precautie, cu evitarea zonelor declarate in stare de urgenta.MAE aminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah: +970-(0) 59 201 3761, precum si la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Tel Aviv: +972 3 529 0613; +972 3 5244644; +972 3 5242482, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al Ambasadei Romaniei la Tel Aviv: +972 54 5643279.