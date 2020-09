MAE: Romania a acordat 100.000 de euro pentru sprijinirea presei si a societatii civile din Belarus

Contributia Romaniei a fost transferata Organizatiei European Endowment for Democracy (EED), institutie europeana specializata in acordarea de asistenta pentru proiecte de consolidare a democratiei si drepturilor omului in vecinatatea Uniunii Europene, arata un comunicat MAE transmis AGERPRES.Astfel, Romania se alatura celorlalti parteneri din UE, state membre si institutii, care dezvolta proiecte in parteneriat cu EED, in beneficiul direct al societatii civile din Belarus."In aceste zile, societatea civila si presa independenta din Belarus, supuse unor presiuni sistematice, lupta pentru democratie. Aceasta sustinere din partea Romaniei are ca obiectiv implinirea asteptarilor legitime ale cetatenilor din Belarus, mai ales in conditiile in care sprijinirea evolutiilor si reformelor democratice constituie baza cooperarii UE cu statele din Parteneriatul Estic", a declarat ministrul Bogdan Aurescu , care a aprobat acordarea contributiei financiare voluntare mentionate.Ministerul roman reitereaza ca "Romania ramane un sustinator consecvent al consolidarii democratiei in Vecinatatea Estica a Uniunii Europene, considerand ca respectarea valorilor si principiilor democratice este in masura sa asigure securitate, stabilitate si prosperitate, atat pentru cetatenii statelor din Vecinatatea Estica, cat si pentru regiune in ansamblu".