Mai multe firme care lucreaza la vaccinul pentru COVID-19 vor anunta ca solicita aprobarea antidotului doar dupa ce vor fi sigure ca este eficient

Intr-un proiect de declaratie, companiile se angajeaza ca vor da prioritate sigurantei persoanelor vaccinate, potrivit publicatiei Wall Street Journal, care a scris prima oara despre acest comunicat.Intre companiile semnatare se vor afla Pfizer, Johnson&Johnson si Moderna, a relatat WSJ. Grupul Sanofi intentioneaza la randul sau sa participe, potrivit CNBC.Angajamentul vine in momentul in care oamenii de stiinta si specialistii in sanatate publica isi exprima ingrijorarea cu privire la faptul ca administratia Trump exercita presiuni asupra autoritatilor de reglementare, in special asupra Administratiei pentru Alimente si Medicamente, pentru a autoriza un vaccin inainte de alegerile prezidentiale din 3 noiembrie."Credem ca acest angajament va contribui la asigurarea increderii publicului in vaccinurile pentru Covid-19 care ar putea fi in cele din urma aprobate si in respectarea procesului stiintific si de reglementare riguros prin care sunt evaluate", se arata in proiectul declaratiei, potrivit WSJ.Publicatia a adaugat ca declaratia afirma ca producatorii vor solicita doar o autorizatie de utilizare de urgenta sau o licenta guvernamentala pe baza "dovezilor substantiale de siguranta si eficacitate" din studiile clinice de faza a treia. Cu toate acestea, oficialii de rang inalt din domeniul sanatatii din SUA, inclusiv comisarul FDA, dr. Stephen Hahn si directorul Institutului National de Alergii si Boli Infectioase, dr. Anthony Fauci, au declarat recent ca un studiu clinic de faza a treia ar putea fi incheiat devreme, daca un vaccin da rapid dovezi solide.Este posibil sa aibla loc o autorizatie de urgenta a FDA, in conditiile in care specialistii in sanatate publica isi exprima ingrijorarea ca agentia a cedat anterior presiunilor politice.Agentia a emis o autorizatie de urgenta in martie, pentru utilizarea medicamentelor anti-malarie sustinute de Trump, clorochina si hidroxiclorochina, in tratarea pacientilor cu Covid-19. Dar agentia a revocat autorizatia in iunie pe baza dovezilor aparute ca medicamentele ar putea provoca complicatii cardiace si pot creste riscul de deces la unii pacienti cu Covid-19.Luna trecuta, Hahn a revenit asupra comentariilor pe care le-a facut cu privire la beneficiile plasmei de la convalescenti la o conferinta de presa de la Casa Alba in care a fost anuntata autorizarea de urgenta a tratamentului Covid-19. Oamenii de stiinta l-au criticat pe Hahn pentru ca a exagerat beneficiile tratamentului, despre care datele sugereaza ca sunt mai modeste, in remarci care au fost repetate de oficialii administratiei, inclusiv de presedintele Donald Trump "Consideratiile politice ar trebui lasate deoparte de catre republicani si democrati", afirma proiectul de declaratie al producatorilor de vaccinuri, potrivit WSJ.Autoritatile de reglementare si companiile de medicamente au progresat intr-un ritm record pentru a aduce pe piata un vaccin care sa combata eficient si in siguranta coronavirusul, care a infectat peste 26,6 milioane de oameni si a ucis cel putin 875.400 de oameni din intreaga lume. Miza este mare, deoarece epidemiologii avertizeaza ca iarna ar putea creste numarul deceselor din cauza noului coronavirus.SUA au investit peste 10 miliarde de dolari in sase proiecte diferite pentru vaccinuri, prin Operation Warp Speed. Trei companii, Moderna, Pfizer si AstraZeneca, testeaza deja vaccinuri in studii de faza a treia.Nu este clar daca AstraZeneca intentioneaza sa participe la acest angajament comun, dar compania a publicat anterior o declaratie prin care se angajeaza sa "urmeze stiinta" si "sa puna pacientii pe primul loc".