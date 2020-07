Mai multe perchezitii desfasurate in Moscova, la opozantii lui Vladimir Putin

Deputata dintr-un cartier al Moscovei Iulia Galiamina - foarte activa in campania "nu" a reformei constitutioale a lui Vadimir Putin, a anuntat pe retele de socializare ca o perchezitie a avut loc la domiciliul sau, in contextul in care nu se afla acasa."Este doar fiul meu. El nu a vrut sa deschida, insa politia a amenintat ca sparge usa", a scris ea pe Facebook , adaugand mai tarziu ca avocatul sau nu a fost autorizat sa intre.Perchezitii au vizat de asemenea un redactor-sef al publicatiei MBkh si doi oficiali din cadrul organizatiei "Rusia Deschisa" a oligarhului Mihail Hodorkovski.Un purtator de cuvant al miscarii, Konstantin Fomin, a anuntat ca aceste interventii au in mod oficial legatura cu dosarul fostului grup petrolier Iukos din 2003, in urma caruia Kodorkovski a fost condamnat la zece ani de inchisoare.Campania "nu" a anuntat intr-un comunicat ca dosarul Iukos ar putea fi un pretext si ca "adevaratul motiv ar putea sa fie manifestatia prevpzuta la 15 iulie (...) in vederea denuntarii" reformei constitutionale adoptate la 1 iulie care-i permite lui Vladimir Putin sa ramana la putere pana in 2036.Verzilov, vizat de opt perchezitii de la 21 iunieMiercuri, in cadrul altui dosar, a fost arestat activistul anti-Kremlin Piotr Verzilov - incarcerat timp de zece zile la sfarsitul lui iunie cu privire la "obscenitati".Perchezitii au avut loc la domiciliul lui Verzilov, la domiciliul mamei sale si unei prietene a acesteia.Activistul a anuntat pe Twitter ca a fost vizat de opt perchezitii incepand de la 21 iunie.Presa rusa scrie ca o procedura a fost lansata in urma faptului ca Verzilov nu a notificat autoritatile cu privire la dubla sa nationalitate.Activistul detine, de asemenea, un pasaport canadian.Critici ai Kremlinului au denuntat in ultimele luni o intensificare a presiunilor autoritatilor vizand voci critice.Luni, o jurnalista din Pskov (nord-vest) a fost condamnata la plata unei amenzi cu privire la "justiticarea terorismyului", iar marti a fost arestat cu privire la "tradare" un fost jurnalist specializat in probleme de aparare, Ivan Safronov. Arestarea acestuia a provocat un val de condamnari din partea fostilor sai colegi.