"Cutremur" in Pentagon. Mai multi demnitari au demisionat dupa ce Donald Trump l-a inlocuit pe ministrul Apararii, Mark Esper

Cei trei sunt James Anderson, seful directiei de politici a Pentagonului, Joseph Kernan, adjunct al ministrului apararii pentru informatii, si Jen Stewart, seful de cabinet al ministrului apararii.Printre cei care vor ocupa pozitiile vacante se afla Anthony Tata, un general de brigada in retragere, care a facut comentarii controversate despre islam si despre fostul presedinte democrat Barack Obama Tata va prelua functia de sef al directiei de politici a Pentagonului, in timp ce Kash Patel, fost consilier al congresmanului Devin Nunes, va deveni seful de cabinet al ministrului.Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a anuntat luni ca l-a demis pe ministrul apararii, Mark Esper, parand sa foloseasca ultimele luni de mandat la Casa Alba pentru reglarea de conturi in interiorul administratiei sale, noteaza DPA.Decizia nu a fost total neasteptata, tinand cont de divergentele publice existente intre Trump si Esper pe mai multe subiecte in ultimele luni. Mark Esper se pregatea de ceva vreme pentru perspectiva demisiei sau a destituirii sale dupa alegerile de la 3 noiembrie, in special daca Trump ar fi castigat un al doilea mandat.Esper l-a infuriat pe Donald Trump prin opozitia la amenintarea presedintelui ca va trimite militari activi pentru a reprima protestele antirasism care au zguduit SUA in vara. In plus, Mark Esper nu a fost de acord nici cu atitudinea de desconsidere a NATO afisata de Trump, au mai indicat sursele.