Mai multi deputati libanezi si-au dat demisia in urma exploziilor de la Beirut

"Camarazii tai au decis sa demisioneze din parlament", a spus Gemayel intr-un discurs rostit la funeraliile secretarului general al partidului, Nazar Najarian, ucis in explozia de marti seara soldata potrivit ultimului bilant cu 154 de morti si peste 5000 de raniti."Poporul libanez trebuie sa ia o pozitie istorica. Un nou Liban trebuie sa apara pe ruinele celui vechi, pe care il reprezentati", a adaugat Gemayel, adresandu-se clasei politice si criticandu-l, fara sa-l numeasca, si pe presedintele Michel Aoun.Inaintea lor, si-au mai prezentat demisia un deputat din blocul liderului druz Walid Joumblatt, Marwan Hamade - care a cerut o ancheta internationala asupra exploziei si si-a exprimat totala neincredere in institutiile libaneze, incepand cu parlamentul -, precum si deputata Paula Yacoubian, aleasa pe lista societatii civile si care i-a indemnat si pe alti deputati sa-i urmeze exemplul.Joi, si ambasadoarea Libanului in Iordania, Tracy Chamoun, fiica liderului crestin Dany Chamoun, asasinat in 1990, si-a anuntat demisia in direct la televiziune, denuntand nepasarea autoritatilor libaneze.Explozia, ce ar fi fost provocata de un incendiu care a ajuns la un important stoc de azotat de amoniu, a alimentat nemultumirea libanezilor fata de o clasa politica pe care o acuza de incompetenta si coruptie.Libanul are un parlament unicameral cu 128 de membri.