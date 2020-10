VIDEO Doctorii din Spania au protestat altfel fata de conditiile in care muncesc in pandemie: s-au dezbracat in centrul orasului

In Barcelona , medicii rezidenti s-au dezbracat de haine si au ramas in lenjerie de corp in timp ce au scandat si au criticat salariul, lipsa personalului din spitale si oboseala acumulata de la inceputul pandemiei, scrie Euronews Medicii au ales sa isi dea hainele jos in timpul protestului, in mod simbolic, pentru a le transmite autoritatilor lipsa de protectie pe care o simt in timp ce lucreaza.Rezidentiatul doctorilor spanioli dureaza intre trei si cinci ani, in functie de specializare. Insa, de la inceputul pandemiei, ei au fost nevoiti sa isi opreasca specializarea si sa se alature doctorilor din prima linie. Tinerii medici acuza ca nu erau pregatiti pentru acest lucru.