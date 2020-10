Mai multi parlamentari europeni, ingrijorati ca Amazon ar putea angaja agenti de informatii pentru a spiona politicieni, sindicalisti si angajati

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Scrisoarea, redactata de Leila Chaibi, politiciana franceza din partea partidului La France Insoumise, a fost semnata de 36 de parlamentari europeni, majoritatea de stanga si ecologisti."Ne gandim la intentiile dumneavoastra cu mare ingrijorare: Amazon monitorizeaza in mod intentionat sindicalisti, angajati ai companiei, precum si reprezentanti politici (inclusiv noi insine), care ar putea exprima critici la adresa activitatilor sale", intreaba scrisoarea.Aceasta scrisoare survine stergerii de catre Amazon a doua anunturi de angajare a unor "analisti de informatii", de preferat cunoscatori ai limbilor franceza si spaniola. Potrivit anunturilor, posturile respective implicau monitorizarea unor diverse riscuri percepute de Amazon, intre care sindicate si "lideri politici ostili"."Ne ingrijoreaza daca sindicatele europene, precum si reprezentantii alesi locali, nationali sau europeni, sunt afectati de aceasta abordare a "monitorizarii amenintarilor", care are ca scop reprimarea actiunilor colective si a organizarii sindicale", se arata in scrisoare.Daca ar fi fost angajati, analistii ar fi fost insarcinati cu colectarea de informatii cu privire la orice amenintari interne si externe pentru Amazon si raportarea datelor catre liderii din intreaga organizatie.Anunturile de locuri de munca spuneau ca analistii vor avea sarcina de a colecta informatii despre "subiecte sensibile care sunt extrem de confidentiale, inclusiv amenintari de organizare a fortei de munca impotriva companiei", "finantare si activitati legate de campanii corporative (interne si externe) impotriva Amazon", precum si briefinguri despre "situatii dinamice", inclusiv proteste, crize geopolitice si alte subiecte "sensibile la resursele umane si relatiile angajatilor".Posturile, care vizau candidatii din sectorul fortelor de ordine sau cu experienta militara, erau cu sediul in Phoenix , Arizona, iar angajatii ar fi facut parte din Programul de informatii globale al Global Security Operation.Un purtator de cuvant al Amazon a declarat pentru CNBC: "Locul de munca nu era descris exacta a exact - a fost facut gresit si de atunci a fost corectat".Amazon a subliniat ca nu doreste ca personalul "sa spioneze" grupuri terte. In schimb, compania a spus ca doreste ca analistii sa analizeze informatii disponibile publicului pentru a intelege mediul in care opereaza.Saptamana trecuta sindicatele au declarat ca Comisia Europeana, bratul executiv al UE, ar trebui sa investigheze daca monitorizarea lucratorilor de catre Amazon a fost legala.Practicile Amazon in materie de munca s-au concentrat inainte si in timpul pandemiei coronavirusului.Incepand din martie, s-au dezvoltat tensiuni intre Amazon si lucratorii din depozite, angajatii sustinand ca grupul nu a facut suficient pentru a-i proteja de coronavirus.Compania a atras din nou atentia asupra sa dupa ce, in aprilie, a concediat trei angajati care au criticat in mod deschis practicile sale de munca. Amazon a anunsat ca a concediat angajatii pentru ca au incalcat politicile interne.