Alegeri anticipate in Republica Moldova. Maia Sandu a anuntat dizolvarea actualului parlament

"Dragi cetateni, acum cateva minute am semnat Decretul de dizolvare a actualului Parlament.Prin aceasta decizie am deschis calea pentru ca cetatenii sa poata sa-si aleaga un Parlament nou, care sa serveasca interesele tarii si ale oamenilor. Puterea este acum in mainile poporului. Puterea este in mainile dumneavoastra. Am incredere ca cetatenii nostri vor alege calea corecta spre crearea unui stat dezvoltat si democratic, in care oamenii sa traiasca in pace si bunastare.Data alegerilor noului Parlament se stabileste pentru 11 iulie 2021. Trebuie sa punem cat mai repede punct haosului in care ne tine Parlamentul care pleaca. Dupa alegeri vom numi un guvern responsabil, care se va baza pe o majoritatea stabila si vom indrepta lucrurile in Moldova. Vom iesi din criza, vom face ordine si toate institutiile statului vor lucra pentru binele oamenilor.Guvernul urmeaza sa aloce din bugetul de stat resursele financiare necesare pentru pregatirea si desfasurarea alegerilor.Urmeaza un efort mare. Cetatenii au castigat dreptul de a-si decide viitorul, insa responsabilitatea pentru acest viitor sta pe umerii fiecaruia dintre noi. Lupta pentru curatarea sistemului public, lupta pentru curatarea clasei politice, pentru oprirea hotiilor, lupta pentru dreptate este o lupta grea, dar suntem pe calea cea buna. Suntem tot mai aproape de a pune punct haosului pe care unii au incercat din rasputeri sa-l prelungeasca si sa-l adanceasca ca sa poata fura in continuare. Avem acum sansa de a alege calea spre normalitate. Sa o folosim cu intelepciune", a scris pe pagina ei de Facebook , Maia Sandu.Curtea Constitutionala de la Chisinau a declarat, miercuri, drept o decizie neconstitutionala introducerea starii de urgenta de catre Parlamentul Republicii Moldova la data de 1 aprilie."Se admit partial sesizarile depuse de deputatii Octavian Ticu, Sergiu Litvinenco si Veronica Rosca. Se declara neconstitutionala hotararea Parlamentului privind declararea starii de urgenta din 31 martie 2021. Se declara inadmisibile sesizarile in partea referitoare la hotararea Guvernului cu privire la propunerea declararii starii de urgenta. Prezenta hotarare este definitiva, nu poate fi supusa niciunei cai de atac, intra in vigoare la data adoptarii si se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova", a declarat presedintele CC, Domnica Manole.Majoritatea actuala din Parlamentul de la Chisinau a instituit starea de urgenta de la 1 aprilie pentru doua luni de zile. Criticii spun ca aceasta a fost doar o manevra politica pentru amanarea dizolvarii Parlamentului si organizarea de alegeri parlamentare anticipate, decisa tot de Curtea Constitutionala pe 15 aprilie.Sesizarea pe aceasta speta a fost facuta de catre parlamentarii opozitiei proeuropene Octavian Ticu (PUN) si Sergiu Litvinenco ( PAS ). Ei au sesizat Curtea Constitutionala privind legalitatea hotararii Parlamentului cu referire la instituirea starii de urgenta.Acestia au sustinut ca Guvernul demisionar condus de Aureliu Ciocoi nu avea dreptul sa inainteze Parlamentului propunerea privind instituirea starii de urgenta, iar deputatii nu puteau veni cu propriul proiect de hotarare, motiv pentru care au fost incalcate mai multe articole ale Constitutiei Republicii Moldova. Peste 500 de oameni s-au strans, miercuri, in fata Curtii Constitutionale de la Chisinau pentru a protesta impotriva abuzurilor si intimidarilor la care au fost supusi judecatorii Curtii in ultimele luni din partea majoritatii parlamentare dominate de Partidul Socialistilor, condus de Igor Dodon si Partidul Ilan Sor, condus de oligarhul fugar Ilan Sor, condamnat in prima instanta pentru devalidarea a trei banci din Republica Moldova de circa un miliard de dolari.