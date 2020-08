Mali: Un scaun, un dozator de apa si un stand TV, revendicate ca "prada de razboi" in timpul loviturii de stat

Un scaun de birou, un dozator de apa si un stand pentru televizor s-au numarat printre obiectele sustrase din locuinta ministrului justitiei Kassoum Tapo, potrivit inregistrarilor video postate pe social media si a caror localizare a fost autentificata de un corespondent al Reuters.In apropiere, niste petrecareti - unii dintre ei purtand masti - s-au aruncat in piscina din complexul care ii apartine lui Karim Keita, unul dintre fiii presedintelui demisionar.Intre timp, sute de protestatari au primit cu urale un convoi de camioane ale armatei ticsite cu soldati, care ii escortau pe presedinte si pe premierul Boubou Cisse la baracile din orasul-garnizoana Kati, situat la 15 kilometri nord-vest de Bamako, de unde a pornit rebeliunea.Pocnetul focurilor de arma trase pentru a sarbatori lovitura de stat s-a amestecat cu claxoanele masinilor, sunetul vuvuzelelor si strigatele unei multimi uriase de oameni veniti in piata centrala, locul in care au avut loc timp de mai multe luni proteste antiguvernamentale.''Suntem satui. Tara este paralizata si nu mai vreau acest guvern'', a declarat un sustinator al opozitiei, Ali Sylla.''Am iesit astazi sa cerem demisia totala a lui Ibrahim Boubacar Keita'', a adaugat altul, Aboubacar Ibrahim Maiga.Valatuci de fum se ridicau din directia Ministerului Justitiei, in timp ce barbati tineri coborau mobila de la balcoane si o asezau pe asfaltul acoperit de sticla sparta.In seara zilei de marti, intr-o incercare de a-i calma pe protestatari, televiziunea de stat a transmis ore intregi telenovele, in timp ce soldati inarmati pana in dinti au pazit sediul institutiei, pentru ca, niste ore mai tarziu, Keita sa-si rosteasca scurtul discurs prin care isi anunta demisia.