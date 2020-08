Mama afro-americanului Jacob Blake, impuscat de politisti, face apel la calm: "Daca Jacob ar sti ce se intampla ar fi foarte nemultumit"

"Fiul meu se lupta pentru viata lui", a declarat Julia Jackson, mama victimei, in cadrul unei conferinte de presa."Daca Jacob ar sti ce se intampla, violenta si distrugerea, ar fi foarte nemultumit (...) Avem nevoie sa ne vindecam", a adaugat ea in timp ce fiul ei se afla din nou in sala de operatie."Diagnosticul medical in acest moment indica ca este paralizat", a declarat avocatul familiei lui Blake, Ben Crump.Familia lui Jacob Blake a anuntat ca va depune o plangere civila.La fel ca si in cazul George Floyd, tentativa de arestare a lui Jacob Blake, in cursul careia acesta a fost impuscat in spate in timp ce incerca sa se urce in masina in care se aflau cei trei copii ai sai, a fost filmata de un martor duminica in Kenosha, statul Wisconsin.Cei doi avocati ai familiei, Ben Crump si Patrick Salvi, au anuntat ca vor merge vineri la Washington pentru a se alatura unui mars de amploare impotriva violentei politistilor, eveniment organizat cu ocazia aniversarii celebrului discurs "Am un vis" al lui Martin Luther King.Kenosha, Minneapolis, New York sau Portland sunt orase americane care au devenit in ultimele doua zile scena unor proteste uneori violente, mii de oameni cerand sa se faca dreptate in cazul Blake. In noaptea de luni pana marti, manifestantii au scandat acelasi slogan ca dupa moartea lui George Floyd, in urma cu trei luni: "Nu este justitie, nu este pace".Cei doi politisti implicati in incident au fost suspendati si s-a deschis o ancheta.