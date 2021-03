Manifestanti ucisi la noi proteste in Myanmar. Junta militara declara legea martiala in doua districte din Rangoon

Manifestatiile de duminica au survenit la o zi dupa un vibrant apel la rezistenta impotriva acestei ''dictaturi injuste'' lansat de un lider al opozitiei, Mahn Win Khaing Than, fost presedinte al parlamentului si acum vice-presedinte al unui legislativ care in urma loviturii de stat functioneaza in clandestinitate.In cursul serii, junta a declarat legea martiala in doua districte ale capitalei economice Rangoon , unde politistii si soldatii s-au confruntat cu protestatarii inarmati cu bate si cutite. Ascunsi in spatele unei baricade, acestia au fugit dupa ce fortele de securitate au deschis focul asupra lor.Manifestantii, care si-au confectionat scuturi din pubele, au reusit sa recupereze raniti, dar un medic afirma ca nu toti au putut fi salvati si confirma cel putin 15 morti. Insa un grup de asistenta pentru prizonierii politici sustine ca numarul victimelor este mai mare.Scene similare de violenta au fost semnalate pe tot parcursul zilei de duminica si in alte regiuni ale tarii.Ambasada Chinei a cerut politiei locale sa garanteze securitatea companiilor chineze din Myanmar si a personalului acestora, afirmand ca unele au fost atacate si incendiate.In acest timp, emisarul ONU pentru Myanmar, Christine Schraner Burgener, a denuntat sever ''baia de sange'' din aceasta tara si a cerut ''comunitatii internationale, si in special actorilor regionali, sa se uneasca in solidaritate cu poporul birmanez in aspiratiile sale democratice''.