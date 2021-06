Manifestari de amploare in Peru. Sute de militari au batut in retragere in urma alegerilor

Acuzatii de frauda

Numerosi ofiteri au batut in retragere

Manifestantii au arborat drapele peruviene si pancarte cu sloganuri anticomuniste. Multi dintre fostii militari si-au imbracat din nou uniforma, unii purtand berete sau sabii."Comunismul nu poate intra in aceasta tara. Suntem o tara bogata unde exista inegalitati, trebuie sa muncim pentru a le rezolva, insa nu in acest fel", a declarat fostul capitan de nava Jorge del Aguila.Manifestantii au reluat acuzatiile de frauda lansate de candidata dreptei populiste Keiko Fujimori.Dupa numararea a 100% din buletinele de vot, candidatul stangii radicale, Pedro Castillo, invatator si sindicalist, conduce in urma celui de-al doilea tur, cu 50,12% din sufragii, un avans de circa 44.000 de voturi in fata rivalei sale (49,87%).Juriul National Electoral (JNE), care trebuie sa anunte rezultatele, inca mai analizeaza recursurile depuse de candidati. Keiko Fujimori a cerut invalidarea mai multor zeci de mii de sufragii.La finalul votului, misiunea de observare electorala a Organizatiei Statelor Americane (OEA) a calificat cu toate acestea scrutinul drept "pozitiv", fara grave nereguli".Marti, presedinta Consiliului de ministri si numarul doi al guvernului, Violeta Bermudez, a amintit concluziile misiunii OEA si a repetat ca scrutinul a fost transparent "fara indiciu de frauda".Apelul de a manifesta a fost lansat pe retelele sociale dupa ce presedintele peruvian interimar, centristul Francisco Sagasti, a condamnat in mod ferm apelurile lansate armatei de fosti militari pentru ca aceasta sa impiedice ca Pedro Castillo sa fie proclamat presedinte. "Este inacceptabil (...) ca acest grup de indivizi in retragere din armata sa creada ca pot incita Inaltul Comandament al armatei (...) sa nu tina cont de statul de drept", a declarat Sagasti, care nu este candidat la succesiune.Numerosi ofiteri in retragere au interpretat aceasta declaratie drept o sustinere voalata acordata candidatului stangii radicale.