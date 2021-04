Manifestatie la Londra impotriva izolarii si a pasaportului vaccinal VIDEO

Inregistrari video publicate pe retelele de socializare au surprins mii de oameni defiland pe strazile capitalei britanice.Mii de persoane au participat la un mars intitulat "Unite for freedom" ("Uniti pentru libertate"), care a pornit din Hyde Park, purtand banderole si panouri cu mesaje ca "Sunteti controlati", "Fara masca, fara vaxx, fara izolare".In ciuda unor restrictii impuse impotriva adunarilor in masa, mai multe organizatii au indemnat oamenii sa manifesteze in grupuri mici impotriva ultimelor masuri de izolare aflate in vigoare si impotriva unei eventuale implementari a unor pasapoarte vaccinale , studiate de catre Guvernul lui Boris Johnson "Marsaluim pentru libertatea noastra medicala", a anuntat pe Facebook Save Our Rights UK, unul dintre organizatori, care subliniaza ca se "mobilizeaza impotriva oricarei propuneri de pasaport vaccinal sau certificare a statutului covid, pentru ca ele sunt contrare eticii medicale si drepurilor noastre ale omului"."Voi supravietui acestei pandemii facand opusul a ceea ce spun ei", scria pe o pancarta purtata de catre o femeie.Alte persoane purtau umbrele albe, pe care au scris "No to vax passport" ("Nu pasapoartelor vaccinale").Acest mars in centrul Londrei are loc dupa ce ce restrictiile au inceput sa fie ridicate, in urma unei imbunatatiri a situatiei sanitare in Regatul Unit - cea mai afectata tara de covid-19 in Europa, cu peste 127.000 de morti - si unei avansari a campaniei de vaccinare.Dupa mai bine de trei luni de izolare, magazine neesentiale, terase ale puburilor si restaurante, dar si frizerii si sali de sport din Anglia si-au deschis portile in urma cu peste doua saptamani, iar orasele auinceput sa se animeze.