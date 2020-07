Manifestatii impotriva premierului Borisov, in Bulgaria. Traficul a fost blocat

Protestele impotriva coruptiei si guvernului condus de Boiko Borisov s-au desfasurat pana in prezent mai ales seara si noaptea, iar la ultima demonstratie, incheiata joi dimineata, au participat intre 25.000 de 40.000 de persoane, conform diverselor mass-media locale.Seful politiei din Sofia, Gheorghi Hadziev, a avertizat joi asupra unor dificultati serioase de deplasare din cauza blocarii traficului in centrul orasului si a cerut populatiei, mai ales soferilor, sa dea dovada de calm si rabdare, inclusiv pentru evitarea unor posibile incidente cu protestatarii.Un mic grup de manifestanti a instalat circa zece corturi de campanie pe Podul Vulturilor, alte opt fiind montate de-a lungul bulevardului Tarul Osvoboditel pana la sediul presedintiei.Blocarea traficului in capitala face parte din noua strategie a manifestantilor, care prin instalarea de corturi incearca sa arate ca sunt hotarati sa ramana in strada pana la demisia premierului Borisov. Ei cer de asemenea demisia procurorului general Ivan Ghesev, pe care-l acuza de coruptie si legaturi cu mafia si oligarhia economica."Traim intr-o oligarhie in care nu exista un echilibru al puterilor. Oligarhii controleaza toate institutiile si noi, cetatenii, suntem pur si simplu spectatori fara o participare la procesele politice ale tarii", spune un activist, Atanas Sarkov, care sustine ca manifestantii nu ar avea ambitii politice proprii, nici planuri pentru a-si crea vreun partid, ei doar resping corupta clasa politica.Premierul de dreapta Boiko Borisov a refuzat sa demisioneze si a incercat, fara succes, sa tempereze protestele prin remanierea ministrilor economiei, de interne si de finante, toti membri ai partidului sau de guvernamant GERB. El sustine ca in spatele manifestatiilor se afla Partidul Socialist, principala formatiune de opozitie, si l-a acuzat de asemenea pe presedintele tarii, Rumen Radev, cu care se afla intr-o relatie de rivalitate pentru putere, ca incita la proteste si ca s-ar pregati sa-si instaleze propriul guvern.