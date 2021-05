"Maraton de rugaciuni" impotriva pandemiei de COVID-19, anuntat de Papa Francisc

In fiecare zi din luna mai, credinciosii sunt chemati sa se roage asiduu pentru a invoca sfarsitul pandemiei si a-si relua activitatile de munca si de societate.Sambata, la ora 18.00, ora Romei, in Bazilica Sfantul Petru, papa a deschis maratonul cu o "rugaciune pentru umanitatea ranita", in prezenta a 150 de credinciosi.Evocand "o situatie actuala dramatica, incarcata de suferinte si angoase", el a cerut protectie pentru cei care isi plang mortii "ingropati uneori intr-un fel care raneste sufletul" si a salutat "oboseala eroica" a medicilor, infirmierelor, personalului sanitar si voluntarilor care isi pun viata in pericol.Papa i-a cerut Fecioarei Maria ca ea "sa lumineze spiritele oamenilor de stiinta pentru a gasi solutiile bune de a invinge virusul".Treizeci de sanctuare dedicate Fecioarei Maria se vor face in fiecare zi cu rugaciuni dedicate diferitelor categorii de persoane, din Polonia in Brazilia , trecand prin Coreea de Sud sau Nigeria.Sambata, sanctuarul englez Notre-Dame din Waslingham a lansat "o rugaciune pentru defuncti". Alte sanctuare ii vor evoca pe tineri, prizonieri, medici, pompieri, someri sau oameni de stiinta si institute de cercetare medicala.Suveranul pontif va incheia initiativa pe 31 mai cu o rugaciune din gradinile Vaticanului.