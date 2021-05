Marea Britanie a fost reintrodusa pe linia rosie din cauza noii tulpini de coronavirus. 14 zile de carantina pentru strainii care intra in Romania si nu au vaccin

Modificarea clasificarii tarilor/teritoriilor aprobata prin Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 33 din 27.05.2021, in sensul trecerii Marii Britanii din zona galbena in zona rosie, incepand cu data de 01.06.2021 din cauza cresterii rapide a infectiilor datorate unor variante de virus, in special cu B.1.617.2. (o varianta identificata pentru prima data in India)

Instituirea masurii carantinei, pentru o perioada de 14 zile, pentru cetatenii straini si apatrizi care sosesc in Romania din tarile terte, indiferent de zona in care este incadrata tara din care sosesc, cu anumite exceptii.

Exceptarea de la masura carantinei instituita cu privire la persoanele contact direct ale unei persoane confirmate pentru cele care au fost confirmate pozitiv pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 90 de zile anterioare contactului.

CNSU a aprobat, sambata, Hotararea nr. 35 prin care se propune:Conditionarea intrarii in Romania in functie de statusul vaccinal, intrucat in lista verde figureaza state terte pentru care situatia infectiilor covid nu este pe deplin cunoscuta la nivel international