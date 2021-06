Marea Britanie discuta cu AstraZeneca despre livrarea unui numar suplimentar de vaccinuri pentru varianta Beta a Covid-19, provenita din Africa de Sud

Londra si-a asigurat anterior 100 de milioane de doze de vaccin, desvoltat la Universitatea Oxford si licentiat de AstraZeneca."Am inceput negocieri comerciale cu AstraZeneca pentru a asigura o varianta de vaccin: viitoare livrari de vaccinuri Oxford AstraZeneca, care au fost adaptate pentru varianta B.1.351, identificata pentru prima data in Africa de Sud", a afirmat Hancock intr-un discurs la universitate.Africa de Sud a suspendat vaccinarile cu vaccinul AstraZeneca in februarie, dupa ce datele au aratat ca ofera o protectie minima impotriva infectiei usoare pana la moderate cauzate de varianta de coronavirus dominanta din tara, cunoscuta acum sub numele de Beta.Oxford considera ca varianta este prioritate pentru dezvoltatorii de vaccinuri, iar AstraZeneca a vizat dezvoltarea noilor vaccinuri impotriva variantelor pana in toamna.Marea Britanie s-a angajat sa finanteze efectuarea de studii clinice pentru noul vaccin adaptat, care ar putea fi aprobat in procedurp accelerata de actre autoritatile de reglementare, in urma noilor recomandari din martie.Discursul lui Hancock a avut loc inainte de a gazdui, la Oxford, un summit al ministrilor Sanatatii ai statelor membre ale G7, care incepe joi. El a spus ca Marea Britanie a atins pragul de vaccinare a trei sferturi dintre adulti cu o prima doza de vaccin pentru Covid-19, in timp ce aproape jumatate din populatie a primit doua doze de vaccin.Marea Britanie a raportat pana acum 904 de cazuri ale variantei Beta de Covid-19. In schimb, in Africa de Sud exista in medie 3.745 de cazuri noi in fiecare zi si doar aproximativ 1 milion de oameni dintr-un obiectiv de 40 de milioane de persoane au primit un vaccin pentru Covid-19.Hancock nu a spus daca vaccinurile in curs de negociere vor fi donate sau pastrate pentru utilizare pe plan intern.Anterior, directorul general al AstraZeneca (AZN.L), Pascal Soriot, a spus ca lucreaza cu guvernele la cresterea donatiilor lor de vaccinuri garantate prin mecanismul de partajare a vaccinului COVAX.Hancock a declarat ca AstraZeneca, care s-a angajat sa nu obtina profit din vaccinuri in timpul pandemiei, a oferit pana acum o jumatate de miliard de doze din vaccinul sau pentru aprovizionare globala.