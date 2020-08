Marea Britanie cauta voluntari in randul minoritatilor etnice pentru a-si testa vaccinul contra COVID-19

Ministerul pentru Mediul de Afaceri a declarat ca 100.000 de persoane s-au oferit sa ia parte la testarea vaccinului, dar ca numarul ar fi prea mic pentru asigurarea unei imunizari eficiente, potrivit Reuters, citat in Adevarul "Protejarea celor expusi riscului este singura modalitate de a pune capat acestei pandemii. Cei 100.000 de voluntari inscrisi reprezinta un inceput minunat, insa avem nevoie de mult mai multe persoane din medii diferite pe care sa le inrolam in studii viitoare pentru a gasi rapid un vaccin prin care sa-i protejam pe cei care au nevoie de el", a declarat Kate Bingham, presedinte al UK Vaccines Taskforce.Guvernul britanic sustine ca voluntarii ar trebui sa fie, in special, oamenii de peste 65 de ani, personalul medical, angajatii centrelor de ingrijire, dar si persoanele de culoare si de origine asiatica.Potrivit unui studiu recent, minoritatile etnice ar avea un risc de pana la trei ori mai mare de a fi avut deja COVID-19, comparativ cu britanicii. In plus, ar exista un risc mai mare si din perspectiva deceselor.Aproximativ 20 de vaccinuri pentru COVID-19 sunt in curs de testare la nivel global.