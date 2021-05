Marea Britanie isi etaleaza noile F-35. Video spectaculos cu aterizari si decolari de pe noul portavion, HMS Queen Elizabeth

Portavionul britanic HMS Queen Elizabeth, insotit de o puternica grupare de escorta, va pleca, in cursul acestei luni, intr-o misiune de lunga durata in Pacific, trecand prin 40 de tari, scrie publicatia DefenseRomania.ro Misiunea va dura nu mai putin de sapte luni. Alaturi de portavionul HMS Queen Elizabeth , va fi desfasurat un veritabil grup de lupta format din trei distrugatoare, trei fregate, un submarin cu propulsie nucleara din clasa Astute echipat cu rachete Tomahawk, precum si doua nave auxiliare. Printre statele pe care HMS Queen Elizabeth le va vizita, se numara si India Coreea de Sud sau Singapore Demonstratia de forta din Indo-Pacific a Royal Navy va culmina cu misiuni reale de lupta impotriva Statului Islamic, in Siria si Irak Potrivit celor de la UK Defence Journal, care citeaza Ministerul Apararii al Marii Britanii , aceasta va fi prima data cand avioanele F-35B britanice vor lua parte la operatiuni de lupta de la bordul HMS Queen Elizabeth. Este totodata si cea mai mare desfasurare pe mare a F-35B.F-35B este varianta STOVL (short take-off and vertical landing) a avioanelor multirol americane de generatia a V-a.Englezii au dat publicitatii imagini video cu decolari ale avioanelor F-35B de pe HMS Queen Elizabeth si aterizari pe verticala.Marea Britanie intentioneaza sa achizitioneze 138 de avioane de lupta multirol F-35B cu decolare scurta si aterizare verticala pentru Royal Navy si Royal Air Force. In prezent, britanicii au "batut palma" pentru 48 de aparate, dar exista zvonuri potrivit carora Londra intentioneaza sa renunte la celelalte 90 sau sa reduca din numarul lor, si sa se axeze pe programul Tempest.Noile avioane de lupta de generatia a VI-a Tempest vor inlocui treptat aeronavele Eurofighter Typhoon si vor veni ca o completare a aeronavelor americane F-35.In program, alaturi de britanici, se mai afla si Italia si Suedia. Cele trei state au semnat deja memorandumul pentru dezvoltarea viitorului avion de lupta.