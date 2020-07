Marea Britanie impune restrictii pentru 25 de oficiali rusi vizati de Legea Magnitki / Legea aplica sanctiuni persoanelor care au incalcat drepturile omului sau au comis acte de coruptie

Ministrul britanic de externe, Dominic Raab, a transmis ca sanctiunile vor fi aplicate unor persoane care "au comis cele mai grave incalcari ale drepturilor omului", conform Radio Europa Libera Romania Serghei Magnitki a murit in anul 2009 intr-o inchisoare din Moscova pentru ca nu i s-a administrat tratamentul medical. Statele Unite au adoptat Legea Magnitki in anul 2002, lege care aplica sanctiuni persoanelor responsabile pentru comiterea de incalcari ale drepturilor omului sau care sunt vinovate de acte de mare coruptie, iar din 2016 si persoanele din alte tari in afara de Rusia sunt vizate de document.Marea Britanie a adoptat aceasta lege in 2018 ale carei sanctiuni vor putea fi aplicate in momentul despartirii oficiale a Marii Britanii de Uniunea Europeana. Sanctiunile prevad ridicarea bunurilor detinute de aceste persoane si interzicerea acordarii de vize de intrare pe teritoriul Marii Britanii.