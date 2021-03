Autoritatile din Marea Britanie cauta o persoana care ar fi adus varianta braziliana de coronavirus in tara

Sosirile din America de Sud au fost sistate

Varianta P.1, aparuta la Manaus, in nordul Braziliei, a fost deja detectata la trei persoane in Scotia si la alte trei in Anglia, dintre care una nu poate fi localizata deoarece nu si-a indicat coordonatele pe formularul completat la testul de depistare."Lucram pentru a incerca sa o localizam", a declarat secretarul de stat pentru vaccinuri Nadhim Zahawi pentru BBC, solicitand tuturor celor care au facut testul pe 12 februarie si nu au primit rezultatul sa faca cunoscut acest lucru.El a mai anuntat ca va fi lansata o campanie de "testare extinsa" in sudul comitatului Gloucestershire (sudul Angliei), unde au fost detectate celelalte doua cazuri cu varianta P.1.Confruntat cu o pandemie soldata pana acum cu 123.000 de decese in Regatul Unit, guvernul intentioneaza sa protejeze beneficiile campaniei masive care a permis vaccinarea a peste 20 de milioane de oameni cu o prima doza de vaccin, dar si sacrificiile facute de britanici, aflati de la inceputul lui ianuarie in al treilea lockdown.De la jumatatea lunii ianuarie, sosirile din America de Sud au fost sistate , exceptie facand cele ale rezidentilor britanici, care sunt plasati apoi in carantina obligatorie la hotel.Persoanele care s-au intors in tara cu varianta braziliana sosisera din Sao Paulo cu un zbor care a facut escala la Zurich.In timp ce Anglia se pregateste saptamana viitoare sa redeschida scolile , expertii au avertizat ca varianta braziliana va fi probabil mai rezistenta la vaccinuri decat cea predominanta in prezent in Marea Britaie, care a aparut in sud-estul Angliei in toamna.Danny Altmann, profesor de imunologie la Imperial College din Londra, sustine insa ca nu exista niciun motiv de "panica totala".Potrivit acestuia, varianta "nu face sa dispara toata imunitatea", chiar daca face "vaccinurile mult mai putin puternice", a explicat el la Times Radio.