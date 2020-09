Marea Britanie: Ministrul sanatatii refuza sa se pronunte despre posibilitatea unei alte carantinari la nivel national

Intrebat in mod repetat de reporterii Sky News in legatura cu perspectivele unei noi "inchideri" a tarii, in octombrie, secretarul sanatatii, Matt Hancock, a afirmat ca aceasta reprezinta o ultima solutie, dar ca guvernul va face tot ce este necesar sa combata virusul."Numarul oamenilor din spitale se dubleaza circa la fiecare opt zile... Vom face tot ce este necesar ca oamenii sa fie in siguranta. Analizam aceste lucruri", a spus Hancock.Intrebat de un al doilea lockdown, responsabilul britanic a mentionat: "Nu va pot da acest raspuns acum".Premierul britanic Boris Johnson a fost criticat de politicieni din opozitie pentru raspunsul initial la pandemie, iar guvernul de la Londra face eforturi sa intensifice testarea. Joi, seful guvernului si-a indemnat conationalii sa dea dovada de "duritate" in prezent pentru a contracara un al doilea val epidemic si a se putea bucura de Craciun, precizand ca vrea sa evite un nou lockdown, care ar avea efecte devastatoare pentru mediul de afaceri si economia deja slabita.Cazurile de COVID-19 au inregistrat o noua crestere in Marea Britanie in septembrie, cu 3000-4000 de teste pozitive zilnic - totusi, ceva mai putin decat in Franta, cu peste 10.000 de cazuri pe zi, noteaza Reuters. Joi, numarul deceselor atribuite noii boli a fost de 21, totalul potrivit metodei de calcul a guvernului ridicandu-se la 41.705.