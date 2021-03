Marea Britanie "a uitat" sa informeze UE despre 200 de ucigasi si violatori. Eroarea informatica si musamalizarea care a urmat

Notificari tardive

In decurs de opt ani, nu mai putin de 112.490 de condamnari penale nu au fost transmise de Regatul Unit tarilor europene din cauza unei erori informatice, potrivit The Guardian , citat in Digi24.ro Problema a fost descoperita in urma cu cel putin sase ani , motiv pentru care a fost infiintat un birou provizoriu de actualizare a informatiilor. Au lipsit notificari cu privire la 191 de oameni condamnati pentru crime grave, cu premeditare, violuri, pedofilie, sau ucidere din culpa.Statele Uniunii Europene au fost anuntate ca exista aceasta problema abia in toamna anului trecut. Ulterior, s-au facut notificari tardive, 12.466 fiind destinate Romaniei.Problema a fost generata de sistemul computerizat al politiei nationale, o baza de date utilizata de organizatiile de aplicare a legii din Marea Britanie, administrata de Ministerul de Interne, care genereaza informari zilnice cu privire la cele mai recente actualizari.Jurnalistii de la The Guardian au obtinut documente care atesta ca problema a fost discutata inca din 2015, iar in 2017 s-a facut un alt raport intern, prin care s-a cerut corectarea software-ului, dar a fost amanat.Cu toate ca politia a ridicat in continuare problema, totul a fost ascuns de agentiile europene de aplicare a legii "din cauza impactului reputational pe care l-ar putea avea". Daca un infractor strain este condamnat, atunci Acro Criminal Records Office, un organism britanic responsabil cu schimbul de date cu politiile internationale, este legal obligat, in conformitate cu legislatia UE, sa alerteze politia din tara de origine a persoanei condamnate.