Marea Britanie va interzice accesul cetatenilor UE cu cazier. Cand va intra in vigoare regula

'Prea mult timp, regulile UE ne-au obligat sa acceptam infractori straini periculosi, care abuzeaza de valorile noastre si ne pun in pericol modul de viata, pe strazile noastre', a afirmat ministrul de Interne Priti Patel.'Marea Britanie va fi mai sigura datorita controalelor de frontiera mai ferme si mai corecte atunci cand infractorii straini, indiferent de nationalitate, vor fi supusi acelorasi reguli', a spus Patel.Modificarile vor fi prezentate joi in parlament.Ele prevad ca infractorilor straini condamnati la cel putin un an de inchisoare li se va interzice intrarea in Regatul Unit, iar pentru cei cu sentinte mai scurte decizia va fi luata in functie de fiecare caz individual.Si cei care nu au executat condamnari ar putea fi respinsi la granita daca sunt recidivisti sau au primit o condamnare de orice fel in precedentele 12 luni si nu au mai intrat anterior in Marea Britanie.Potrivit guvernului, aceste reguli, care nu li se vor aplica cetatenilor UE acoperiti de masuri din acordul de Brexit , se inscriu in eforturile menite sa consolideze frontierele tarii.Controlul imigratiei a fost unul din factorii-cheie in votul pe care l-au dat britanicii in 2016 in favoarea iesirii din Uniunea Europeana.Responsabili din politie si securitate au avertizat insa ca Marea Britanie va fi mai putin sigura daca nu va fi convenit un acord asupra relatiilor viitoare cu UE inaintea datei de 31 decembrie, cand ia sfarsit perioada de tranzitie.Anuntul guvernului intervine, totodata, dupa ce Curtea de Apel din Londra a decis miercuri ca deportarea fortata a migrantilor cu doar 72 de ore de la instiintarea lor este ilegala.