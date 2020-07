Marea Britanie nu participa la programul Uniunii Europene privind privind vaccinurile impotriva noului coronavirus

Comisia Europeana "a confirmat ca nu este posibil pentru Regatul Unit sa continue in paralel negocieri cu potential furnizori de vaccinuri", a subliniat ambasadorul britanic la UE, Tim Barrow, intr-o scrisoare adresata executivului european.Pe langa obligatia de a abandona propriile eforturi pentru a se aproviziona cu vaccinuri, Londra nu ar mai fi avut niciun cuvant de spus despre conditiile de achizitie a acestor vaccinuri, in special "pretul, volumul si calendarul de livrare", a adaugat el.Vineri, ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a subliniat la Times Radio ca Regatul Unit este "in avans" fata de UE in termeni de negociere cu producatori de vaccinuri.Tara sprijina cu milioane de lire eforturile cercetatorilor britanici in descoperirea unui vaccin, mai ales a celor de la Imperial College din Londra si Universitatea Oxford - in asociere cu grupul farmaceutic britanic AstraZeneca.In iunie, UE a publicat strategia "strategia vaccinurilor" cu scopul de a ajuta la dezvoltarea unor viitoare vaccinuri impotriva bolii COVID-19 si a le rezerva dinainte la producatori.Regatul Unit, cea mai indoliata tara din Europa cu 44.650 de morti, potrivit unui bilant publicat vineri, a iesit din UE la sfarsitul lui ianuarie, dar continua sa aplice regulile europene intr-o perioada de tranzitie care se incheie la 31 decembrie 2020.