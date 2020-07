Marea Britanie nu va ezita sa revina la masurile de carantina in cazul unui al doilea val al pandemiei de coronavirus

"Sunt ingrijorat de un al doilea val (al epidemiei). Cred ca puteti vedea ca un al doilea val a inceput sa se propage in Europa si trebuie sa facem tot ce este posibil pentru a-l impiedica sa ajunga pe aceste tarmuri ca sa-i facem fata", a spus Hancock in cursul unui interviu pentru Sky News."Avem preocupari semnificative cu privire la cel de-al doilea val care incepe sa se propage in Europa. Si nu este doar Spania... ci sunt si alte tari unde numarul de cazuri este in crestere. Suntem absolut hotarati sa facem tot ce putem pentru a mentine aceasta tara in siguranta", a spus el.Marea Britanie a reimpus de saptamana trecuta o perioada de carantina de 14 zile pentru persoanele care sosesc din Spania.Alte tari europene preferate de turistii britanici pentru vacantele lor de vara, cum ar fi Franta, raman exceptate de la masura de carantina in stadiul actual al situatiei epidemiologice, dar avand in vedere ca se observa o crestere a contaminarilor cu SARS-CoV-2, exista temeri ca si cei care vin de acolo vor fi in curand supusi unor masuri de carantina.Hancock nu a nominalizat nicio alta tara in afara de Spania in declaratia sa.Marea Britanie lucreaza la modalitati posibile de a scurta perioada de carantina impusa persoanelor care vin din Spania, in prezent de 14 zile, dar nu isi va schimba liniile directoare in urmatoarele zile, a indicat ministrul britanic al sanatatii intr-un interviu acordat BBC."Lucram, testand persoanele in timpul carantinei, sa aflam daca este sigur ca le putem elibera mai devreme. Dar este prematur sa facem un anunt cu privire la acest subiect", a mai spus el.