Marea Britanie ia in calcul o prezenta in Afganistan, dupa retragerea trupelor internationale, potrivit unor documente clasificate. "Asa cum publicul se poate astepta, Ministerul Apararii planifica cu precautie"

Ministerul britanic al Apararii anunta duminica faptul ca a lansat o ancheta dupa ce "un membru al publicului" a descoperit documente "sensibile" - aproximativ 50 de pagini, marti, in spatele unei statii de autobuz, in sudul Angliei, inclusiv despre trecerea recenta a unui distrugator din cadru Marinei Regale britanice (Royal Navy) prin largul Crimmei, potrivit BBC -, relateaza AFP."Ministerul Apararii a fost informat (...) cu privire la un incident in care documente sensibile referitoare la aparare au fost gasite de catre un membru al publicului", a anuntat un purtator de cuvant al ministerului, precizand ca aceasta pierdere a fost semnalata de catre un angajat. Ministerul ia securitatea informatiilor extrem de in serios, iar o ancheta a fost deschisa ", anunta el.Potrivit BBC, aceste docmente - clasificate -, in total aproximativ 50 de pagini, inclusiv corespondenta si prezentari in PowerPoint - au fost gasite marti dimineata in spatele unei statii de autobuz, in Kent, in sudul Angliei, un morman umed.Unele documente evoca o prezenta britanica in Afganistan dupa retragerea fortelor internationale.Alte documente privesc o posibila reactie a Rusiei fata de trecerea, miercuri, a unei nave Royal Navy, HMS Defender, la Marea Neagra, in largul Peninsulei ucrainene Crimeea , anxata de Rusia in 2014.Armata rusa a anuntat ca a tras focuri de avertisment impotriva distrugatorului britanic.Guvernul britanic a dezmintit insa acest lucru si a evocat "exercitii de tir" rusesti si "o trecere nevinovata prin apele teritoriale ucrainene".Potrivit acestor documente, Guvernul a luat in calcul o eventuala reactie agresiva a Rusiei."Asa cum publicul se poate astepta, Ministerul Apararii planifica cu precautie", ceea ce "include o analiza a tuturor factorilor potentiali care afecteaza decizii operationale", subliniaza purtatorul de cuvant, referindu-se la HMS Defender.