Marea Britanie refuza solicitarea Uniunii Europene de a renunta urgent la planul de a modifica tratatul de separare de UE

In timp exista o probabilitate tot mai mare pentru un sfarsit prost al iesirii Marii Britanii din UE, Comisia Europena a afirmat ca Londra ar comite "o incalcare extrem de graba" a acordului de retragere convenit anul trecut, daca va continua cu proiectul de lege propus.Dupa discutii de urgenta care au avut loc joi intre vicepresedintele Comisiei, Maros Sefcovic, si negociatorul britanic pentru Brexit, Michael Gove, UE a declarat ca propunerea Marii Britanii a "afectat grav increderea", pe care Londra trebuie acum sa o restabileasca.Dar guvernul britanic a precizat ca va continua planul, spunand ca proiectul de lege va fi dezbatut luni si apublicat o opinie legala care afirma ca parlamentul britanic este suveran si poate face efectiv ceea ce doreste."Parlamentul este suveran in materie de legislatie interna si poate adopta o lege care incalca obligatiile asumate prin tratat de Marea Britanie. Parlamentul nu ar actiona neconstitutional in adoptarea unei astfel de legislatii ", se spune in avizul juridic.Diplomatii si oficialii UE au declarat ca blocul ar putea folosi acordul de retragere pentru a intreprinde actiuni in justitie impotriva Marii Britanii, desi nu va exista nicio rezolutie inainte de termenul de final de an pentru iesirea completa a Marii Britanii din perioada de tranzitie.Guvernul britanic declara ca este dedicat tratatului si ca proiectul de lege care modifica parti din acordul de retragere nu face decat sa clarifice ambiguitatile. Principala sa prioritate, afirma Executivul, este acordul de pace din 1998 privind Irlanda de Nord care a pus capat deceniilor de violenta.Ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian i-a spus omologului sau britanic Dominic Raab ca incalcarea acordului de retragere cu UE ar fi "inacceptabila", a spus o purtatoare de cuvant.Liderilor europeni li s-a dat un ultimatum: sa accepte incalcarea tratatului sau sa se pregateasca pentru un divort dezordonat, care ar putea semana haosul in lanturile de aprovizionare din Europa si ar putea speria pietele financiare globale.Marea Britanie a semnat tratatul si a parasit oficial UE in ianuarie, dupa mai bine de trei ani de criza si lupte pentru Brexit. Insa este inca membra in toate privintele, in afara de nume, pana la sfarsitul anului, cand expira un acord de tranzitie.Lira sterlina, care tinde sa scada in momentul in care apar probleme legate de Brexit, s-a depreciat fata de dolar si euro. Sefa Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde , a declarat ca monitorizeaza evolutia Brexitului.Diplomatii europeni au declarat ca Marea Britanie se joaca cu Brexitul, amenintand ca va distruge procesul si provocand Bruxelles-ul sa schimbe cursul. Unii se tem ca Johnson considera ca iesirea fara acord este o distragere utila a atentiei de la pandemia de coronavirus.O sursa din UE a declarat ca Marea Britanie nu va reusi daca va incerca sa se foloseasca de amenintarea cu incalcarea acordului de retragere pentru a obtine concesii in cadrul negocierilor comerciale.Fara un acord comercial, relatii comerciale in valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari intre UE si Marea Britanie ar putea intra in confuzie la inceputul anului 2021, agravand impactul economic al pandemiei de coronavirus.Insa Marea Britanie apasa pe unul dintre cele mai sensibile butoane ale UE - teama ca dupa Brexit ar putea deveni un concurent de piata libera mult mai dereglementat si cu acces pe pietele UE prin utilizarea ajutorului de stat selectiv.Ultima disputa se concentreaza asupra normelor pentru Irlanda de Nord, care imparte o frontiera terestra cu Irlanda, membra a UE, deoarece in cadrul acordului de divort ramane pe orbita UE - o restrictie pe care Marea Britanie doreste sa o elimine.Joi, Marea Britanie a recunoscut in mod deschis ca este gata sa incalce legea internationala."Este un principiu stabilit al dreptului international ca un stat este obligat sa isi indeplineasca obligatiile din tratat cu buna-credinta", afirma opinia legala a guvernului."Cu toate acestea, in circumstantele dificile si extrem de exceptionale in care ne aflam, este important sa ne amintim de principiul fundamental al suveranitatii parlamentare", potrivit documentului.Fostii lideri britanici Theresa May si John Major l-au criticat pe Johnson pentru ca se gandeste sa incalce intentionat legislatia internationala. Major a spus ca Marea Britanie isi va pierde "reputatia ca isi onoreaza promisiunile pe care le facem".