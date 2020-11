Marea Britanie relaxeaza restrictiile in preajma Craciunului si va permite reuniunile de familie

Trei gospodarii diferite se vor putea reuni in acelasi loc, pe o perioada de cel mult cinci zile, intre 23 si 27 decembrie, iar familiile se vor putea deplasa in interiorul Regatului Unit, a anuntat guvernul de la Londra, dupa o intrunire intre liderii celor patru provincii constitutive (Anglia, Irlanda de Nord, Scotia si Tara Galilor)."Aceste bule vor fi ocazia ca oamenii sa-si intalneasca prieteni apropiati si familia in mod foarte restrans (...), dar numai pe o perioada limitata", a declarat ministrul britanic Michael Gove, responsabil cu coordonarea actiunii guvernamentale.In Marea Britanie, fiecare provincie isi decide propria strategie in materie de combatere a epidemiei. Liderii acestora au optat totusi pentru o abordare comuna pentru sarbatorile de sfarsit de an.Executivul spera intr-o revenire la normalitate in jurul Pastelui, gratie vaccinurilor, printre care cel al proiectului britanic AstraZeneca/Oxford.