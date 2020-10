Marea Britanie se retrage din misiunile militare ale UE, potrivit unor diplomati europeni

Fiind una dintre cele mai mari forte militare europene, Marea Britanie a jucat un rol central in eforturile de securitate europene, dar negociatorii europeni si britanici au convenit in anul 2018 ca Marea Britanie va putea opta sa nu continue sa conduca ori sa ia parte la misiuni militare europene dupa ce nu va mai fi membra a UE.Spania si Italia au fost de acord sa-si asume un rol sporit in multe dintre cele 17 misiuni de mentinere a pacii sau de instruire desfasurate de UE in lume.