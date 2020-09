Marea Britanie: Universitatea Oxford anunta reluarea testelor clinice pentru vaccinul anti-COVID pe care il dezvolta cu AstraZeneca

Intreruperea testelor in lume a fost decisa pe 6 septembrie si anuntata marti, dupa ce a fost descoperita "o potentiala boala inexplicabila" la unul dintre participanti.De atunci, o ancheta a fost deschisa de comitete independente si autoritati de reglementare internationale. Societatea a obtinut unda verde de la MHRA pentru reluarea studiilor peste Canal. Sambata, compania farmaceutica a precizat ca nu poate divulga alte informatii medicale.Partener al Universitatii din Oxford, societatea a prezentat unui dintre cele mai avansate proiecte occidentale in cursa pentru a gasi un vaccin contra epidemiei care afecteaza tot Globul. Proiectul lor a fost testat pe mai multe mii de voluntari din Marea Britanie si din alte parti, precum Brazilia Africa de Sud sau Statele Unite.Compania a subliniat ca amanarea este "o actiune de rutina" atunci cand este investigata o boala inexplicabila.Joi, compania era increzatoare si credea ca un vaccin este la indemana. "Putem avea in continuare un vaccin de acum si pana la sfarsitul anului, inceputul anului viitor", crede directorul Pascal Soriot.Pana acum, circa 18 mii de voluntari au fost deja vaccinati, din cei 30 de mii ce vor lua parte la faza a III-a si ultima, inainte de inceperea productiei.In urma cu zece zile, Comisia Europeana a anuntat ca a semnat primul contract cu AstraZeneca care va permite achizitionarea unui vaccin impotriva Covid-19 pentru toate statele membre ale UE, precum si donarea catre tarile cu venituri mici si medii sau redirectionarea catre alte tari europene.Este vorba de o cantitate de 300 de milioane de doze de vaccin, cu optiunea de a achizitiona suplimentar inca 100 de milioane de doze, care sa fie distribuite proportional cu populatia.