Marea Britanie va inregistra cea mai mare scadere economica din ultimii 300 de ani, anunta ministrul de Finainte

El sustine ca, desi criza din sistemul sanitar nu s-a incheiat, cea din economie abia incepe - "aceasta se va contracta cu 11,3% in 2020, cea mai mare scadere din ultimii 300 de ani", scrie Biziday Pandemia si cheltuielile publice facute pentru contracararea efectelor acesteia au provocat o crestere semnificativa a imprumuturilor publice, care vor urca la 394 de miliarde de lire sterline anul acesta, sau 19% din PIB-ul tarii, de asemenea un record pentru perioadele de pace.Guvernul britanic a alocat deja 4,3 miliarde de lire sterline numai pentru programe de combatere a somajului, despre care Sunak spune ca va creste pana la 7,5%, iar o revenire la nivelul anterior pandemiei (4,4%) va fi atinsa abia la finalul anului 2024.Guvernul pregateste investitii publice in spitale, scoli, infrastructura, pentru a crea locuri de munca si pentru a mentine economia pe linia de plutire. Cancelarul fiscal a exclus o crestere generala a salariilor in sectorul public, dar a mai spus ca ar putea exista unele majorari ale salariilor mai mici. In schimb, un milion de asistente medicale si medici vor beneficia de cresteri ale veniturilor.Citeste si: Marea Britanie relaxeaza restrictiile in preajma Craciunului si va permite reuniunile de familie