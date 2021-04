Marina rusa nu reuseste sa intimideze. Lansare esuata a unei rachete Kalibr de la bordul fregatei modernizate Maresal Saposnikov VIDEO

In urma cu doua zile, nava a fost reintrodusa in serviciul de lupta dupa ce a fost supusa unui amplu proces de modernizare. Inainte de aceasta, fregata a desfasurat o serie de teste, care au inclus si lansari de rachete in Marea Japoniei, scrie publicatia DefenseRomania.ro Imaginile arata cum, imediat dupa lansare, racheta incepe sa se invarta in aer si, dupa ce realizeaza mai multe rotatii, cade langa nava. Apoi este prezentata o amprenta pe apa, cauzata de functionarea motorului rachetei. Judecand dupa sunetele care insotesc materialul video, se poate aprecia ca acesta a fost filmat chiar de catre militarii rusi. Cu toate acestea, nu se stie exact cand a avut loc incidentul, deoarece, de la inceputul acestui an, fregata Maresal Saposnikov a efectuat mai multe lansari de r achete Kalibr in Marea Japoniei Ministerul rus al Apararii a informat ultima data despre lansarea unei rachete Kalibr de la bordul fregatei Maresal Saposnikov pe 06 aprilie 2021. Reprezentantii ministerului au informat ca racheta de croaziera a lovit o tinta de coasta din poligonul Surkum, aflata la o distanta de peste 1.000 de kilometri.Specialistii militari rusi apreciaza ca lansarile nereusite de rachete din cauza munitiei defecte sau din alte motive nu reprezinta un lucru tragic. Mai ales ca este vorba despre o nava la care reparatiile au fost finalizate recent si a fost dotata cu echipamente noi. Acestia estimeaza ca, dupa incercarea nereusita, marinarii rusi au executat alte trageri, care s-au incheiat cu succes.Nava mare antisubmarin Maresal Saposnikov (distrugator in clasificare occidentala) a fost introdusa in dotarea Flotei din Oceanul Pacific a URSS in anul 1986. In anul 2016, aceasta a fost trimisa pentru modernizare la Santierul Naval Dalzavod din Vladivostok si a fost declasificata in fregata. Testele pe mare ale navei au inceput in iulie 2020.