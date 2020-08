Marina Statelor Unite a numit un nou comandant al sistemului AEGIS de la Deveselu

Cum functioneaza sistemul de la Deveselu

Conform unui comunicat al Marinei SUA, comandorul Mike Dwan l-a inlocuit pe comandorul John E. Fitzpatrick si a preluat comanda Aegis Ashore Missile Defense Facility (AMMDF) de la Deveselu. Festivitatea a fost prezidata de comandantul Task Force din Europa, comandorul Joseph Femino, scrie publicatia online Defense Romania AAMDF se afla sub controlul operational al Flotei a 6-a a Marinei SUA cu baza in Napoli , Italia si face parte din abordarea inaintata, pentru a proteja aliatii europeni ai NATO si fortele americane desfasurate in regiune. Aceasta instalatie de aparare impotriva rachetelor este proiectata pentru a detecta, urmari, angaja si distruge rachetele balistice aflate in zbor in afara atmosferei. Tehnologia sa este aproape identica si functioneaza in coordonare cu sistemele utilizate pe cele patru distrugatoare ale fortelor navale Europa Aegis, se mai arata in comunicatul US Navy.Comandorul John E. Fitzpatrick a preluat comanda in 2019 si, in timpul mandatului sau, a supravegheat o actualizare completa a sistemului de aparare a rachetelor balistice Aegis. In timp ce sistemul a primit upgrade-uri si intretinerea de rutina, a colaborat cu US Army pentru a implementa o baterie de interceptoare impotriva rachetelor balistice, Terminal High-Altitude Area-Defense (THAAD).Comandorul Mike Dwan este fost comandant al Naval Surface and Mine Warfighting Center Center. De-a lungul carierei militare acesta a fost coordonator al planurilor de aparare impotriva rachetelor balistice in cadrul comandamentului US Navy. Printre alte functii Dwan a fost si ofiter pe distrugatorul de rachete ghidate din clasa Arleigh Burke, USS John Paul Jones (DDG 53).Sistemul de la Deveselu este unul complex si, recent, a primit ultima generatie de interceptoare care sunt plasate in trei baterii de tragere. Este vorba de rachete de tip SM-3 block IIA, care au fost intens testate de fortele americane inainte de a fi trimise catre bateriile proprii sau ale aliatilor, potrivit ziarului Adevarul.ro Un astfel de interceptor de ultima generatie costa in jur de 20 milioane de dolari si are o raza de actiune de 2.500 de kilometri, de aproape trei ori mai mare in comparatie cu generatia mai veche. Cu 4,5 kilometri pe secunda (de 13 ori mai rapid decat viteza sunetului) interceptorul de ultima generatie are si o viteza net superioara celor care au fost in dotarea bazei de la Deveselu si care atingeau numai 3 kilometri pe secunda. La fel ca si variantele mai vechi, interceptorii SM-3 block IIA nu au incarcatura exploziva sau periculoasa (nucleara, biologica sau chimica) si sunt proiectati sa distruga rachetele ostile la impact. Sistemul de la Deveselu a costat un miliard de dolari si gazduieste 44 de racheteIn sala de comanda a sistemului sunt permanent 11 operatori care sunt gata sa actioneze in orice moment. Scutul se activeaza rapid ori de cate ori radarele fixe sau satelitii depisteaza o racheta ostila. In prima faza, senzorii detecteaza lansarea rachetei si calculeaza traseul. Calculatoarele stabilesc, mai apoi, cea mai buna traiectorie pentru a neutraliza tinta dupa care urmeaza riposta.