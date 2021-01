Mark Zuckerberg anunta ca accesul lui Donald Trump la Facebook si Instagram va ramane blocat pe termen nelimitat

Mark Zuckerberg a mai explicat ca, in ultimii ani, i-a permis lui Trump sa foloseasca platforma dupa propriile lui reguli, consderand ca publicul are dreptul sa ii acceseze discursurile politice, fie ele si controversate.Totusi, adauga el, in contextual actual, situatia s-a schimbat, Trump folosind Facebook pentru a incita la violenta "impotriva unui guvern ales democratic"."Credem ca riscurile de a permite presedintelui sa foloseasca serviciul noastru in aceasta perioada sunt pur si simplu prea mari. Prin urmare, extindem blocarea acestuia pe conturile de Facebook si Instagram pe termen nelimitat, cel putin urmatoarele doua saptamani, pana la finalizarea pasnica a tranzitiei puterii", a scris Mark Zuckerberg pe Facebook.