Mark Zuckerberg i-a anuntat pe angajatii Facebook ca Joe Biden este viitorul presedinte al SUA: "Cred ca rezultatul alegerilor este clar"

"Cred ca rezultatul alegerilor este clar acum si ca Joe Biden va fi urmatorul nostru presedinte. (...) Este important ca oamenii sa aiba incredere ca alegerile au fost fundamental corecte, iar asta este valabil pentru zeci de milioane de oameni care au votat cu Trump", afirma Zuckerberg in transcrierea citata de dpa.Trump nu a recunoscut victoria lui Biden si sustine ca alegerile au fost fraudate in favoarea acestuia. Echipa presedintelui republican continua o serie de contestatii in justitie, desi avocatii sai au pierdut pana acum mai multe procese importante si nu au reusit sa dovedeasca existenta unor fraude majore.Citeste si: Alegeri SUA Presa americana anunta ca Joe Biden a castigat alegerile si in statul-cheie Arizona Conform publicatiei BuzzFeed, Zuckerberg le-a transmis celor de la Facebook ca "nu este utila" folosirea retelei sociale pentru intretinerea sperantei ca renumararile voturilor si procesele vor schimba rezultatul alegerilor. "Cred, desigur, ca este o problema cand presedintele Statelor Unite distribuie direct astfel de lucruri", il citeaza BuzzFeed pe magnatul platformei sociale.Biden isi continua eforturile in vederea tranzitiei, desi nu beneficiaza de cooperarea administratiei republicane, noteaza dpa.Trump este in conflict si cu Twitter , retea care a anuntat etichetarea in ultimele doua saptamani a 300.000 de mesaje controversate sau care ar putea dezinforma despre alegeri. Intre 27 octombrie si 11 noiembrie au fost aplicate etichete de avertizare pe circa 0,2% din mesaje, adica unul din 500. Uriasa platforma media sociala a fost acuzata cu ocazia scrutinului prezidential din SUA din 2016 ca a propagat dezinformarea; intre timp a intervenit impotriva mesajelor false care marcheaza climatul politic.Vijaya Gadde, manager al Twitter pentru probleme legale, politici, incredere si siguranta, si colegul ei, Kayvon Beykpour, manager pentru produs, au promis intr-un articol de blog ca platforma va continua sa semnaleze informatiile false despre alegeri. "Munca noastra aici continua, iar echipele noastre invata si devin mai bune", au afirmat cei doi.Eforturile Twitter au fost evidente public pe contul lui Donald Trump, unde compania a semnalat sau mascat mai multe mesaje. Acesta si-a continuat insa atacurile impotriva procesului electoral; chiar joi, el a difuzat un nou text scurt: "Rigged Election!" (Alegeri Aranjate!). Sub mesajul presedintelui, Twitter a avertizat, cu litere albastre: "Aceasta afirmatie despre fraude electorale este controversata".Citeste si: SONDAJ Aproape 80% dintre americani considera ca Joe Biden a castigat alegerile prezidentiale