Martin S. Martin: Iresponsabila mutilare a judecatii cu care generatia prezenta ar avea dreptul sa se apropie de trecut

Vom schimba numele capitalei? al statului Washington Vom dinamita muntele Rushmore pentru a anihila efigiile lui George Washington, Thomas Jefferson si Theodore Roosevelt?Vom trece la devastarea bisericilor crestine?Cand, in anul 1966, Mao Zedung a dezlantuit Garzile Rosii, pentru a sterge ultimele ramasite si semne ale burgheziei, nimeni nu a anticipat consecintele.Dar, pe langa mormanele de carti arse, miile de monumente distruse, multimea de oameni incarcerati si ucisi si de sutele de mii (dupa unii 20 de milioane) de victime, natiunea chineza a supravietuit si tara- in loc sa ajunga un stat comunist pur - a devenit o supraputere care se sprijina pe structura "un stat, doua sisteme".Spiritul burghez nu a disparut.Revolutia culturala a ramas un capitol de istorie.Victimele ei nici atat.Garzile Rosii chineze nu mai exista de aproape cincizeci de ani.Multe din actiunile punitive ale gardienilor rosii chinezi nu pot fi explicate nici astazi si raman exemple de ce pot face hoardele umane dezlantuite si irationale.Statele Unite trec printr-o criza nationala de mari proportii, declansata de uciderea lui George Floyd de catre un politist dement, eveniment care a fost folosit de forte politice organizate si amplu finantate pentru a declansa si mentine haosul social.Scopul final este blocarea economiei, anihilarea refacerii postpandemie, blocarea institutiilor statului si instilarea fricii, confuziei si dezinformarii in gandirea majoritatii alegatorilor.Prin aceasta, componenta radical liberala americana, de fapt socialist-neomarxista, spera sa castige alegerile.Dupa mai multe zile de distrugeri, jafuri si provocari, masa de manifestanti a trecut la distrugerea unor monumente istorice, pe criteriul ca ei ar fi indreptatiti sa judece trecutul si sa pedepseasca pe cei care - in intelegerea lor - au gresit.Statuia lui Cristofor Columb din San FranciscoPrimul criteriu folosit a fost alegerea acelor personalitati care au fost proprietari de sclavi, sau au sustinut sclavia.Curand, principiul a fost abandonat si presedintele Abraham Lincoln, filozoful Immanuel Kant, scriitorul Miguel de Cervantes, exploratorul Cristofor Columb, monumentele dedicate celor care au luptat in al doilea razboi mondial, sau fostul presedinte Theodor Roosevelt au avut statuile manjte, decapitate sau demolate.Numai dificultatea de a distruge masiva statuie ecvestra a presedintelui Andrew Jackson din Washington D.C., erou national si fondatorul partidului democrat, au intarziat inlaturarea ei.Logica acestor selectii lipseste, sau este de o iresponsabila mutilare a judecatii cu care generatia prezenta ar avea dreptul sa se apropie de trecut.Manifestanti din Washington D.C. care incearca sa distruga statuia lui Andrew JacksonDar azi, un mesaj lansat pe twitter de Jeffery Shaun King, scriitor, jurnalist si pastor, activist pentru justitie sociala si membru de baza al miscarii Blacklivesmatter, a formulat chemarea autorului pentru distrugerea tuturor reprezentarilor lui Iisus Cristos, care trebuie vazut - dupa parerea pastorului (crestin?) - ca un exemplu suprem al perversei suprematii albe.King infige un jalon pe parcursul maselor de protestatari dezlantuiti in barbarie, care arata ca cei care ii atata sunt nu numai profund gresiti si responsabili de instigari criminale, dar sunt si puternic afectati de patologii mentale.Si lor li se datoreaza indoctrinarea dementa a maselor care dispretuiesc si ataca fundamentul tarii, fapte care ii plaseaza clar in categoria anarhistilor iresponsabili de tipul garzilor rosii.Articol publicat si pe marginaliaetc.ro