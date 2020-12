Marturia cutremuratoare a unei tinere torturate de fortele de ordine in Belarus: "M-au violat cu bastoanele. Mai am doar cinci dinti in gura"

Tortura inumana la care a fost supusa

Sub acest pseudonim, una dintre sutele de tinere retinute abuziv de trupele de securitate ale regimului dictatorial din Belarus a dezvaluit presei internationale abuzurile si tortura la care a fost supusa de regimul presedintelui Lukasenko in incercarea disperata de a opri protestele ce-l vizeaza. Tanara din Minsk a trimis jurnalistilor si raportul medical iar potrivit unui medic ginecolog, specializat in reconstructia organelor genitale deteriorate, tipul de leziuni suferite de Kristina sunt intalnite la femeile din zonele de conflict in care violenta sexualizata este folosita pentru terorizarea civililor, precum Republica Democrata Congo.Kristina este una dintre multele persoane care si-au ridicat vocea impotriva presedintelui Lukasenko. Nu s-a gandit de doua ori sa se alature protestelor si nici nu s-a oprit cand a devenit clar ca atat politistilor cat si soldatilor li s-a ordonat sa inabuse rascoala pasnica prin orice mijloace posibile. Stia ca s-ar putea sa aiba probleme, dar nu a ezitat."Am crezut ca exista riscul sa pot fi agresata", spune Kristina, care, potrivit sursei citate, este fortata sa vorbeasca incet pentru a se face inteleasa asta dupa ce i s-au zdrobit 25 de dinti de catre un politist care a lovit-o in mod repetat cu bastonul.A fost arestata, inchisa cu doua prietene intr-unul dintre vehiculele blindate ale OMON - trupele speciale folosite de regimul Lukasenko impotriva demonstrantilor. A fost imediat lovita cu pumnii. Era mai mult sau mai putin ceea ce se asteptase. Kristina se temea, dar se simtea mai in siguranta stiind ca nu era singura, ca mai erau si alti protestatari care sa vada si sa auda ce se intampla.Spune ca s-a simtit un pic ca un ritual. O modalitate de a le preda o lectie. Cateva ore de abuz, apoi se intorceau pe strazi, bandajandu-si ranile celuilalt si oferindu-le vanatailor ceva timp pentru a se vindeca inainte de a iesi in weekendul urmator. Dar nu asta s-a intamplat.Prietenii ei au scapat usor in comparatie cu Kristina, in sensul ca au putut sa iasa de acolo dintr-o singura bucata. Kristina s-a prabusit in afara inchisorii, cu sangerari interne si dureri atat de severe incat spune ca nu a mai experimentat asa ceva.Kristina nu stie. Nu este organizatoare, nu activeaza in niciun grup politic, este nimeni. Poate de aceea, spune ea. Pentru ca daca acest lucru se poate intampla oricui, asta inseamna ca toata lumea trebuie sa tina cont de risc.Kristina este convinsa ca soldatii urmau un plan. "Au fost complet calmi cand au venit sa ma aduca pe coridor, m-au lasat sa le spun cateva cuvinte prietenilor mei. M-au tinut usor de brat doar cand m-au adus la celula. Au fost linistiti, dar nu agresivi. Am crezut ca ma duc acolo sa pun doar cateva intrebari de rutina. "Isi aminteste ca celula - sau camera de interogare - avea aproximativ cinci metri pe cinci, in tavan erau lumini fluorescente. Nu existau ferestre.In momentul in care usa s-a inchis, au inceput violul lor metodic. Anus, vagin, gura. Isi foloseau bastoanele. La inceput a crezut ca doar o vor lovi. Dar, in schimb, i-au dat jos pantalonii. Ea a tipat si a pledat. Le-a spus unde s-a nascut, ce a studiat la universitate, ce echipa de fotbal sustine - tot ce se putea gandi pentru a gasi un punct comun cu unul dintre barbati.Au continuat, fara sa spuna nimic, nici macar unul altuia. "Am crezut ca voi muri. Am simtit ca lucrurile pe care mi le faceau ma vor ucide, nimeni nu poate supravietui dupa asa ceva. Erau ca niste masini, nu oameni. "Si-a pierdut constiinta de mai multe ori, dar a fost treaza cand soldatii au terminat rupandu-i dintii. I-a vazut pe podea, pete de alb intr-un bazin rosu de sange.Kristina a fost tarata afara din inchisoare. A incercat sa mearga, dar s-a prabusit. Mai multi oameni au dus-o la un spital, unde a fost operata de urgenta. In cele din urma, parintii ei au gasit-o, si acum este cu ei, in cea mai mare parte tintuita la pat, tinuta amortita de analgezice puternice."Nu vor putea sa ma identifice. Nu sunt singura femeie violata de OMON sau chiar de politia obisnuita. Cei care mi-au facut asta au mai facut acelasi lucru inainte. "Acest lucru pare probabil. Human Rights Watch a documentat abuzul si tortura sistematica, precum si violul, la care au spus barbatii si femeile ca au fost amenintati si - in cel putin un caz - supusi."Pot declara, cu raspundere deplina, ca nu a existat niciun fapt stabilit despre violurile comise de ofiterii de politie", a declarat primul viceministru al Ministerului de Interne din Belarus.