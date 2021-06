Urmasii masacrului rasist al afroamericanilor la Tulsa, in 1921, asteapta de la Biden reparatii

O activista si urmasa a victimelor, Kristi Williams, vrea ca Joe Biden "sa le faca dreptate"."Acum 100 de ani, locuintele noastre, dezvoltarea noastra economica au fost oprite, pamanturle ne-au fost luate". Azi, Statele Unite "au oportunitatea sa repare aceasta greseala", declara ea AFP.La 31 mai 1921, barbati de culoare veniti sa-l apere un tanar afroamerican, arestat si acuzat de agresarea unei femei albe, s-au trezit in fata a sute de manifestanti albi, furiosi, in fata sediului Tribunalului din Tulsa.Intr-o atmosfera tensionata, s-au tras focuri de arma, iar afroamericanii au fugit catre cartierul lor, Greenwood.A doua zi in zori, albi au jefuit si ars magazine si case din ceea ce era supranumit atunci "Black Wall Street", un cartier-exemplu de succes economic.La fel ca pierderile economice cauzate, bilantul uman este dificil de estimat, insa, potrivit unor istorici, pana la 300 de afroamericani au fost ucisi, iar aproape 10.000 au ramas fara locuinte - fara ca vreun oficial alb sa fie condamnat.Politia nu a incercat sa opreasca macelul, ci i-a inarmat pe unii dintre participantii la revolta, potrivit unui raport al unei Comisii de ancheta.Joe Biden aprecia luni ca Guvernul american este necesar "sa recunoasca rolul pe care l-a jucat in smulgerea bogatiilor si oportunitatilor cartierelor de culoare".La Tulsa, acesta poate fi doar inceputul.Locuitorii asteapta mai mult de la un presedinte care s-a declarat in mod prudent in favoarea studierii acestei probleme.Primarul din Tulsa a cerut luni in mod public scuze pentru "incapacitatea municipalitatii de a ne proteja comunitatea in 1921"."Victimele - barbati, femei si copii tineri - meriti mai mult de la orasul lor", aprecizaa G.T. Bynum in aceasta declaratie.In aceasta localitate din Oklahoma - un stat sin Sudul sclavagist si un bastion al Ku Klux Klan (KKK) - efectele acestei distrugeri se resimt pana azi.Inegalitatile intre nordul Tulsei, majoritar afroamerican, si sudul locuit de albi sunt marcante."Atunci cand turistii viziteaza Tulsa, nu le vine sa creada cat de prezenta este in continuare segregarea, cat de evident este rasismul", declara Michelle Brown, o reprezentanta a unor programe educative de la Centrul Cultural local."Acest lucru nu s-a schimbat. Suntem in continuare separati", declara Billie Parker, in varsta de 50 de ani, care a crescut in Tulsa.In opinia sa, afroamericanii sunt lezati in continuare, fata de albii din oras.Ea crede ca reparatii ar putea ajuta Greenwood sa imbunatateasca scolile.In acest cartier, multi spun ca a venit timpul ca statul sa ajute locul sa-si regaseasca prosperitatea, pierduta in flacari, in 1921."Aici nu e decat iarba, dar erau investitii, bogatie, era viata", declara aleasa democrata din Texas Sheila Jackson Lee, care pledeaza in favoarea reparatiilor.La 19 aprilie, sute de urmasi ai ultimilor supravietuitori centenari s-au dus la Washington , la audieri in Congres, pentru a cere ca Statele Unite sa le recunoasca suferintele.In 2001, o Comisie recomanda ca locuitorii din Greenwood sa primeasca ocompensatii.Insa, pana in prezent, aceste apeluri au ramas zadarnice.In afara de despagubiri financiare, louitorii mizeaza pe venirea lui Joe Biden si comemorarile legate de marcarea a 100 de ani de la masacru, pentru ca aceasta drama sa devina mai cunoacuta, dupa ce a ramas mult timp un tabu.LaShaundra Haughton, in varsta de 51 de ani, o stranepoata a unor supravietuitori ai masacrului, considera ca "a venit timpul vindecarii, este timpul sa se spuna adevarul, este timpul sa se scoata totul la lumina".O vointa de transparenta cu privire la trecutul sumbru al orasului este ilustrata, recent, de cautari ale unor gropi comune, in care au fost ingropate numeroase victime de culoare.