Belgia restituie Guatemalei o masca mayasa de jad cu o vechime de peste 1.000 de ani

Obiectul arheologic de tezaur este datat intre anii 600 si 900, era noastra."Piesa, realizata din mozaic de jad, fusese exportata ilegal de traficanti internationali", potrivit unui comunicat al ministerului Afacerilor Externe.Masca il reprezinta pe Chaac, zeul ploii, tunetului si al punctelor cardinale, considerat unul dintre cei mai importanti din panteonul mayas.Autenticitatea obiectului a fost certificata de Serge Purini, expert in cadrul Muzeului Regal de Arta si Istorie din Bruxelles, potrivit aceleiasi surse.Obiectul a fost prezentat ambasadorului statului Guatemala in Belgia de catre Serge Lemaitre, curator al colectiei cu obiecte din Americi a muzeului.Obiectul are o valoare "inestimabila", a subliniat expertul."Masca a fost confiscata la Bruxelles la data de 24 octombrie 2008 si, dupa doisprezece ani de procese, instanta a decis restituirea ei Guatemalei", a precizat ministerul guatemalez.Cultura mayasa a atins apogeul in perioada sa clasica cuprinsa intre anii 250 si 900, era noastra. Ea si-a extins influenta pe teritoriile actuale din sudul Mexicului, Guatemala, El Salvador, Honduras si Belize.