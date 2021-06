Purtarea mastii redevine obligatorie in Israel. Motivul pentru care autoritatile au luat aceasta decizie

Numarul mortilor ramane limitat

Concret, Israelul, tara cu cel mai mare procent de persoane vaccinate , a inregistrat noi infectari zilnic in ultimele saptamani.Conform autoritatilor israeliene, luni au fost inregistrate 125 de cazuri noi, intr-o tara in care peste jumatate din populatie a fost vaccinata cu doua doze de vaccin impotriva covid-19."Am decis sa reactionam ca si cum ne-am afla in fata unui nou val" al pandemiei", a declarat intr-o vizita, marti, pe aeroportul international din Tel Aviv, Naftali Bennett , noul prim-ministru al Israelului."Obiectivul nostru este sa-i punem capat, sa luam apa si sa o turnam pe foc, cat timp acesta inca este limitat", a adaugat el.Potrivit Ministerului israelian al Sanatatii, numarul mortilor din cauza COVID-19 ramane insa limitat - un singur mort inregistrat marti.Cresterea contaminarilor are loc in urma raspandirii variantei indiene (delta) a SARS-CoV-2, mai contagioasa decat celalalte, potrivit lui Naftali Bennett.Israelul a inregistrat de la inceputul epidemiei peste 840.000 de contaminari cu noul coronavirus si 6.428 de morti din cauza COVID-19.