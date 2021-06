Masina primita de printesa Diana din partea printului Charles drept cadou de logodna, vanduta pentru o suma impresionanta

Automobilul, un Ford Escort Ghia din 1981, a fost vandut cu aproximativ 22.000 de lire sterline mai mult decat era asteptat.Estimarea casei de licitatii era de 30.000 - 40.000 de lire sterline. Cu taxele adaugate, pretul de vanzare a fost de 52.640 de lire sterline. Printesa Diana a primit masina in mai 1981, cu doua luni inainte ca cei doi sa se casatoreasca, potrivit casei de licitatii Reeman Dansie. Ea a condus masina pana in august 1982.Automobilul, care nu mai fusese vazut in public de 20 de ani, a fost vandut marti cu numarul de inmatriculare, vopseaua si radioul originale. Indicatorul de viteza arata 83.000 de mile."Fordul a fost mijlocul de transport personal al printesei Diana in prima parte si cea mai fericita a relatiei ei cu printul de Wales si exista multe fotografii in care apare conducandu-l si chiar privindu-l din masina pe print jucand polo", a transmis casa de licitatii.Vanzatorul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, este o femeie care a fost mare admiratoare a printesei Diana si care a tinut secreta originea masinii chiar fata de prietenii ei.Fordul a fost vandut avand pe capota o broasca argintie, copie a unui cadou primit de Diana din partea surorii ei, Sarah Spencer.Nu este prima data cand un vehicul care a apartinut printesei a fost vandut pentru o suma impresionanta. Anul trecut, un Audi decapotabil a fost adjudecat contra sumei de 58.000 de lire sterline.