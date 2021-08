Noi probleme pentru turiștii care merg în Grecia. Mulți spun că și-au găsit mașinile sparte

Românii continuă să meargă în Grecia

Ghinioniștii au postat pe grupurile de pe Facebook , că au rămas fără bunurile din mașini, chiar dacă acestea arau partcate în zone monitorizare video.”Trei ore am stat în Atena până să pățim acest incident. Am parcat într-o zonă centrală, lângă o bancă, cu 2 camere de luat vederi fix pe partea cu camere s-a spart geamul. 2, 3 minute le-a luat operațiunea. Din fericire și din păcate doar portofelul iubitei mele. Eu aveam restul documentelor la roata de rezervă. Și poate 1.500 lei din torpedo și banii din portofelul ei și alte obiecte de valoare sentimentala. Cred că vina e a noastră, a turiștilor, că nu ne informăm până să ajungem într-o zonă”, a explicat unul dintre turiști pentru Digi 24 O altă turistă s-a plâns că a parcat mașina lângă o plajă din Pefkochori și i-au fost furate un ghiozdan cu electronice și 50 de euro. Cele două postări au adunat zeci de comentarii ale unor persoane care au trecut prin experiențe asemănătoare în alte stațiuni ale Greciei.Călătorii care și-au rezervat vacanțe în Grecia de la începutul anului prin agenții de turism sunt în majoritate vaccinați și merg spre destinațiile alese, chiar dacă țara a intrat în zona roșie. Schimbarea însă a scăzut cererea pentru pachetele turistice spre zone populare, precum Thassos, Halkidiki sau Creta.”Rata de anulări este una normală, în jur de 2-3%. Numărul de rezervări pentru Grecia scade ușor din cauza faptului că oamenii nu știu exact restricțiile și cum îi impactează, chiar dacă sunt vaccinați. Cei vaccinați nu sunt afectați absolut deloc, de niciun fel de restricții. Tarifele de care am avut parte anul acesta au fost printre cele mai mici din istoria (...) ultimilor 5-6 ani”, a declarat Cosmin Marinof - director agenție de turism.Grecia a fost lovită, în ultima săptămână, de un val de incendii de vegetație , iar țarase confruntă cu cea mai gravă caniculă de peste 30 de ani, temperaturile fiind de aproximativ 43 de grade Celsius, în unele zone.