Din motive de securtitate, armata chineza a interzis accesul automobilelor Tesla in complexele sale

Directorul general al Tesla, Elon Musk , a afirmat, in prima sa reactie publica fata de aceasta masura, ca Tesla ar fi inchisa daca automobilele sale ar fi folosite la spionaj, transmite Reuters, citat de news.ro Masura luata de China este cel mai recent semn al atentiei in crestere acordata producatorului american de automobile electrice, pe fondul tensiunilor dintre Beijing si Washington Potrivit analistilor, masura Beijingului seamana ca masurile luate de Washington impotriva firmei chineze de telecomunicatii Huawei, din motive de securitate nationala."Exista un motiv puternic pentru ca noi sa pastram confidentialitatea oricaror informatii. Daca Tesla a folosit masini pentru a spiona in China sau oriunde in alta parte, fabrica va fi inchisa", a afirmat Musk la un forum chinez, in timpul unei discutii online.Restrictiile impuse de China automobilelor Tesla au avut loc pe fondul reuniunii la nivel inalt, tensionate, intre oficiali americani si chinezi, in Alaska.Musk a cerut o mai mare incredere reciproca intre cele mai mari doua economii ale lumii, in remarcile sale adresate Forumului pentru Dezvoltare din China, o reuniune de afaceri la nivel inalt gazduita de o fundatie din cadrul Consiliului de Stat chinez.