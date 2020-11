VIDEO Masti impodobite cu diamante si perle vandute in Japonia. Cat costa una

Lantul Cox Co's Mask.com a inceput sa vanda produsele fabricate manual saptamana trecuta, cu scopul de a inveseli oamenii si de a stimula vanzarile in industria modei grav afectata de pandemia COVID-19.Mastile cu diamante sunt impodobite cu un diamant de 0,7 carate si peste 300 de cristale Swarovski, in timp ce mastile cu perle contin aproximativ 330 de perle japoneze Akoya."Toata lumea se simte deprimata din cauza coronavirusului si ar fi minunat daca s-ar putea simti mai bine uitandu-se la una dintre aceste masti sclipitoare", a declarat miercuri Azusa Kajitaka, o angajata a magazinului companiei din Tokyo."Industria bijuteriilor si cea a hainelor au fost afectate din cauza coronavirusului si am facut acest lucru ca parte a unui proiect pentru a ajuta la revitalizarea Japoniei", a mai spus ea.Cox, parte a grupului de retail Aeon Co, a lansat Mask.com online si in sase locatii fizice din septembrie, oferind peste 200 de tipuri de masti cu preturi incepand de la 500 de yeni.Mastile japoneze sunt insa departe de cele mai scumpe din lume. Cea mai scumpa masca valoreaza 1,5 milioane de dolari si este realizata cu 250 de grame de aur de 18 karate, fiind proiectata de compania de bijutierii israeliana Yvel.Citeste si: Designerul israelian Kobi Levi creeaza genti de mana inspirate de mastile de fata impotriva COVID-19