Mastile nu vor mai fi obligatorii in spatiile publice aglomerate in Amsterdam si Rotterdam

Incepand de luni, mastile nu vor mai fi obligatorii pe strazile comerciale, in piete sau in cartierele 'cu felinar rosu'.Amsterdam si Rotterdam au introdus la data de 5 august, cu titlu de experiment, obligativitatea mastilor in conditiile in care numarul de infectari crestea, iar distanta fizica de cel putin 1,5 metri nu putea fi respectata in locurile turistice din cauza aglomeratiei.Vineri, autoritatile locale au explicat ca se asteapta la o relaxare a situatiei odata cu racirea vremii si sfarsitul varfului de sezon turistic.Raman insa in vigoare regulile de distantare fizica.In Olanda , purtarea mastii este obligatorie la nivel national doar in mijloacele de transport public si pe feriboturi.