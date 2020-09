Consiliul Europei indeamna Republica Moldova sa adopte "masuri ferme" pentru a opri violentele din inchisori

Autorii raportului au efectuat o vizita in Republica Moldova in perioada 28 ianuarie - 7 februarie 2020.Comitetul Anti Tortura (CPT) al Consiliului Europei constata ca unele dintre recomandarile sale mai vechi nu au fost implementate, in special acelea privind violenta intre detinuti, regimul persoanelor aflate in arest preventiv si al celor condamnate, precum si numarul insuficient al personalului din penitenciare.Problema violentei intre detinuti si a intimidarii, legate de ierarhiile informale, ramȃne la fel de acuta ca in rapoartele precedente ale Comitetului Anti-Tortura al Consiliului Europei. Acesta constata ca arestatii prezentau frecvent leziuni care indicau semne de violenta intre detinuti. Cu toate acestea, ei nu semnalau aceste agresiuni din cauza climatului de teama si intimidare promovat de catre detinutii de la vȃrful ierarhiei informale din penitenciare si lipsei lor de incredere in abilitatea personalului de a garanta siguranta detinutilor.Autorii raportului considera ca esecul continuu al autoritatilor in rezolvarea acestei probleme se datoreaza in special lipsei de personal suficient in penitenciare si faptului ca se bazeaza pe liderii informali din inchisori pentru a tine sub control detinutii. Alti factori relevanti sunt existenta unor celule cu capacitate mare si absenta unei analize de risc pentru fiecare detinut.Un aspect care le-a atras atentia raportorilor este situatia anumitor categorii de detinuti vizati activ de catre ierarhiile informale din inchisori, care traiesc intr-un climat de teama permanenta si umilinta, fapt care ar putea sugera o violare continua a articolului 3 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului. Ȋn urma acestor constatari, autorii raportului au emis o serie de recomandari si le cer autoritatilor sa actioneze fara intȃrziere impotriva violentei intre detinutiȊn cele trei penitenciare pentru adulti vizitate (Taraclia, Cahul si Chisinau) majoritatea detinutilor intervievati de catre delegatie nu au avut plȃngeri legate de rele tratamente din partea personalului. Cu toate acestea, la penitenciarul din Chisinau, delegatia a inregistrat cȃteva plȃngeri privind relele tratamente (pumni si lovituri) aplicate de catre personalul inchisorii si cȃteva plȃngeri legate de folosirea excesiva a fortei impotriva detinutilor aflati in stare de agitatie, in toate cele trei inchisori.CPT a constatat ca conditiile de detentie erau satisfacatoare in inchisorile din Cahul si Taraclia, dar nesatisfacatoare la Chisinau in ce priveste reparatiile, igiena, ventilatia, accesul la lumina naturala si suprapopularea din anumite celule, scrie jurnal.md.Ȋn ce priveste regimul de detentie, raportul noteaza ca, in ciuda eforturilor depuse la inchisorile din Taraclia si Cahul, majoritatea condamnatilor nu erau angajati in activitati utile, iar la penitenciarele din Cahul si Chisinau majoritatea celor aflati in arest preventiv petreceau 22 sau 23 de ore inchisi in celule. CPT cere autoritatilor sa intensifice eforturile astfel ca detinutii sa petreaca zilnic un interval rezonabil de timp in afara celulelor, angajati in activitati relevante.CPT este de asemenea ingrijorat cu privire la efectivele insuficiente de personal sanitar din penitenciare, dar si cu privire la folosirea de izolarii ca masura disciplinara, care poate fi impusa anumitor categorii de detinuti pȃna la o durata de 20 de zile, cu trei zile pentru minorii condamnati.